Nije pitanje izostanaka, već pristupa

Od prvog do gotovo poslednjeg minuta utakmice moglo se videti da je ovo meč u kojem Partizanova energija nije ni blizu onog što se traži, te da je pristup meču bio znatno teži protivnik crno-belima kako od samog Zadra, tako i od brojnih izostanaka sa kojima se suočio beogradski klub. Jer, da je pristup bio pravi, onda bi ekipa za Antoniom Rivsom , Robertom Frenksom , Alesandrom Pajolom , Vanjom Marinkovićem , Nikolom Tanaskovićem i ostalima sigurno mogla makar da se nosi svih 40 minuta sa klubom projektovanim kao srednji nivo regionalnog karavana.

Istina, neko će reći da je Đoan Penjaroja u Zadru imao desetkovanu četu (falili Karlik Džons , Luka Vildoza , Itan Tompson , Lamar Stivens , Derek Vilis , Tonje Džekiri i Kevarijus Hejs ), ali kako je i sam španski stručnjak izjavio, to nije nikakvo opravdanje.

Defanzivni intenzitet praktično da nije postojao tokom prvih 20 minuta. Partizan je ove sezone izgradio temelje igre na čvrstoj odbrani, konstantom pritisku na rivale, ali toga sinoć nije bilo, osim u određenom delu drugog poluvremena u kojem je Parni valjak uspeo da se vrati u život i uvede utakmicu u 'lažnu neizvesnost'.

Zadru je dozvoljen izrazito veliki broj lakih poena, što u kontri, što pod košem, a kada se tako nešto dozvoli rivalu koji je nošen vatrenom podrškom sa tribina, onda je u takvom ambijentu i za evroligaša teško pobediti. U ovom segmentu igre povrede bi čak i mogle da budu kakvo-takvo opravdanje, jer je većina igrača koji čine crno-beli bedem ove sezone bila odsutna, ali opet dozvoliti Zadru 53 poena za poluvreme je nešto što je neprihvatljivo.

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U napadu su se ponovo razotkrile stare bolje. Dugo je Partizan bio na samo dve pogođene trojke (na kraju stigao do sedam), da bi meč završio sa svega 24,14 posto uspešnosti sa distance. Hajde, i šut je kvarljiva kategorija u košarkaškoj igri, ali loše odluke i neshvatljive greške su nešto što je sinoć definitivno koštalo Penjarojin tim trijumfa. U momentima kada je Partizan bio u naletu, a Zadar počeo da zazire i pita se da li će stvarno izgubiti već dobijen meč, crno-beli su prodali nekoliko napada zahvaljujući sopstvenom brzopletošću, lošim odlukama ili jednostavno izgubljenim loptama. Nema dileme da je sve to moglo da bude mnogo drugačije, samo da je rešen jedan od tih poseda, da se prvo poluvreme odigralo defanzivno mnogo čvršće i da se Zadru nije dozvolio onakav talas samopouzdanja koji je na kraju 'poklopio' crno-bele.

Poraz kao poraz nije ni prvi, a ni poslednji. Biće ih još u ovoj sezoni i svakako da je u ovom momentu bolje doživeti neuspeh u Dalmaciji, nego kiksnuti u nadolazećem duplom kolu Evrolige. Međutim, onakav pristup od sinoć je nešto što ne sme da se ponovi, pa makar Partizan imao zdravih raspoloživih igrača za samo prvu petorku. Poraz od Zadra neka bude za nauk da nema opuštanja ni u ABA ligi, ma kako se protivnik zvao, jer će se u borbi za trofeje gledati prednost domaćeg terena, a onda bi upravo neuspeh od Zadra ili nekog narednog 'manjeg' protivnika mogao da bude koban po Parni valjak.