Nema Novaka i Janika, Zverev dokazuje status broja jedan
Vreme čitanja: 3min | ned. 15.11.26. | 10:10
U narednih sedam dana ljubitelji tenisa uživaće u dvobojima osmorice najboljih tenisera sveta na završnom ATP Finalu u Torinu
Završni turnir teniske sezone, ATP Finale u Torinu počinje ove nedelje okršajima između Aleksandera Zvereva i Rafaela Hodara, odnosno Bena Šeltona i Artura Fisa.
Turnir u Inalpi dvorani u Torinu, poslednja je takmičenje za bodove u ovoj sezoni i prilika da vidimo ko će biti najbolji od igrača koji su kroz ATP trku izborili plasman na prestižni turnir koji se završava 22. novembra.
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Svakako, ljubitelji tenisa u Torinu biće razočarani jer tamo neće biti dvojice poslednjih šampiona turnira, Novaka Đokovića koji je trijumfovao poslednji put 2022. i 2023. godine, odnosno Italijana Janika Sinera, koji je bio najbolji na prethodna dva turnira, 2024. i 2025.
Poznato je da Đoković nije uspeo da se kvalifikuje za turnir koji je osvajao čak sedam puta, dok je Siner iako se kvalifikovao po bodovima, morao da odustane, jer i dalje leči povredu kolena zbog koje ne igra još od julskog trijumfa na Vimbldonu.
14.00: (1,40) Zverev (2,95) Hodar
Ipak, to ne znači da će biti manje uzbudljivo na turniru čiji je nagradni fond ove sezone 15.750.000 dolara. Čeka nas mnogo interesantnih duela, a na turniru ćemo videti i četvoricu debitanata. U pitanju su Frensis Tijafo, Artur Fis, Rafael Hodar i Flavio Koboli.
Inače, osam najboljih ove sezone takmiče se u dve grupe. U grupi "Džon Mekinro" su Aleksander Zverev, Ben Šelton, Artur Fis i Rafael Hodar, dok grupu "Ivan Lendl" čine Karlos Alkaras, Danil Medvedev, Flavio Koboli i Frensis Tijafo.
Format je poznat od ranije, igra se po "raund robin" formatu, svako sa svakim u grupi u dva dobijena seta. Prva dva u grupnoj fazi prolaze u polufinale, s tim što se ukrštaju prvi i drugi iz svake grupe. Nepobeđeni na turniru ima priliku da osvoji 1.500 poena i ček na 5.171.000 dolara. Svaki teniser samo za učešće ima zagarantovanih 338.000, svaka pobeda u grupi vredi 405.000, trijumf u polufinalu 1.206.000, a u finalu 2.412.000 dolara.
Turnir će biti otvoren mečevima prvog kola u grupi "Džon Mekinro", pa će na teren od 14 časova izaći svetski broj jedan, Nemac Aleksander Zverev i debitant, Španac Rafael Hodar.
Kako god bilo, Aleksander Zverev ima priliku da baš u Torinu pokaže da njegov uspon na tron svetskog tenisa nije bio samo splet slučajnih okolnosti i povreda koje su u sezoni imali njegovi najveći rivali, Karlos Alkaras i Janik Siner.
"Uspon na prvom mesto ATP liste je nešto o čemu sanja svaki teniser, ali ja imam osećaj da sam jedini broj jedan u istoriji tenisa zašto je u redu da ja budem na toj poziciji. Što mi pada prilično teško, jer mislim da zaslužujem da budem tu gde sam", rekao je nedavno Zverev.
20.30: (1,55) Šelton (2,45) Fis
Kada je u pitanju njegov okršaj sa Hodarom, treba reći da će im ovo biti drugo sučeljavanje na terenu. Igrali su jedini put ove godine u četvrtfinalu Rolan Garosa kada je Zverev slavio sa 7:6 (3), 6:1, 6:3.
Nemački teniser je ove sezone osvojio dve titule i to obe na grend slemu (Pariz, Njujork), uz skor 65-18. Igrao je i u finalu Vimbldona gde je izgubio od Janika Sinera. Italijan ga je prethodno pobedio i u finalu Mastersa u Madridu.
Što se tiče Hodara, on je ove godine osvojio prvi titulu na turniru u Marakešu, dok je igrao i u finalu Vašingtona, kao i na Mastersu u Šangaju.
"Za mene je plasman na ATP Finale bio veliki cilj, ovo mi je prvi plasman na turnir. Mislim da je moja igra prilično evoluirala na prethodnim turnirima. Osvojio sam dovoljno poena da bih se našao ovde u Torinu. To je velika čast za mene, ali i privilegija, da budem u grupi sa najboljim igračima sveta ove sezone. Nadam se da ću maksimalno uživati ove nedelje na terenu", izjavio je Hodar.
U večernjem terminu igraće Ben Šelton i Artur Fis, Amerikanac u pobedama vodi sa 2-1.
ATP FINALE
Nedelja
14.00: (1,40) Zverev (2,95) Hodar
20.30: (1,55) Šelton (2,45) Fis
Ponedeljak
14.05: (1,10) Alkaras (6,90) Tijafo
20.35: (1,27) Medvedev (3,75) Koboli
*** kvote su podložne promenama