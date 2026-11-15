Nema Novaka i Janika, Zverev dokazuje status broja jedan

Svakako, ljubitelji tenisa u Torinu biće razočarani jer tamo neće biti dvojice poslednjih šampiona turnira, Novaka Đokovića koji je trijumfovao poslednji put 2022. i 2023. godine, odnosno Italijana Janika Sinera, koji je bio najbolji na prethodna dva turnira, 2024. i 2025.

Poznato je da Đoković nije uspeo da se kvalifikuje za turnir koji je osvajao čak sedam puta, dok je Siner iako se kvalifikovao po bodovima, morao da odustane, jer i dalje leči povredu kolena zbog koje ne igra još od julskog trijumfa na Vimbldonu.

14.00: (1,40) Zverev (2,95) Hodar

Ipak, to ne znači da će biti manje uzbudljivo na turniru čiji je nagradni fond ove sezone 15.750.000 dolara. Čeka nas mnogo interesantnih duela, a na turniru ćemo videti i četvoricu debitanata. U pitanju su Frensis Tijafo, Artur Fis, Rafael Hodar i Flavio Koboli.

Inače, osam najboljih ove sezone takmiče se u dve grupe. U grupi "Džon Mekinro" su Aleksander Zverev, Ben Šelton, Artur Fis i Rafael Hodar, dok grupu "Ivan Lendl" čine Karlos Alkaras, Danil Medvedev, Flavio Koboli i Frensis Tijafo.

Format je poznat od ranije, igra se po "raund robin" formatu, svako sa svakim u grupi u dva dobijena seta. Prva dva u grupnoj fazi prolaze u polufinale, s tim što se ukrštaju prvi i drugi iz svake grupe. Nepobeđeni na turniru ima priliku da osvoji 1.500 poena i ček na 5.171.000 dolara. Svaki teniser samo za učešće ima zagarantovanih 338.000, svaka pobeda u grupi vredi 405.000, trijumf u polufinalu 1.206.000, a u finalu 2.412.000 dolara.