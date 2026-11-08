(©Starsport)
(©Starsport)

SASTAVI: Partizan – Mačva, Stanojević zaustavio vrtešku

ned. 08.11.26. | 15:41

Pratite sa nama tok meča u Humskoj

PARTIZAN – MAČVA
/17.00, Arena premijum 1/

Stadion: Partizana
Sudija: Milan Ilić

PARTIZAN (4-2-3-1): Milošević – Samson, Simić, Milić, Jurčević – Aleksić, Baba – Čumić, Miladinović, Zubairu – Že.

MAČVA (4-2-3-1): Jovanović – Ilić, Drezgić, Ristivojević, Stevanović – Đurić, Vraštanović – Čolović, Knežević, Pejović – Vidakov.

KVOTE!!!

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