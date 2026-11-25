Vreme čitanja: 1min | sre. 25.11.26. | 10:55
Pročitajte nekoliko predloga za 25. novembar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...
Jedini problem koji imamo sa ovom utakmicom (koja je u Mozzart RELAX ponudi) je kako da pojačamo dvojku pošto je kvota premala. Čak i da Sabah nije od sredine oktobra ovako loš (zabeležio je samo jednu pobedu, i to u petak), teško da bi iko na planeti posumnjao u trijumf Barselone. Odaberite kombinaciju 2&4+.
Mozzart kombinazzije
Kvote su značajno na strani Liverpula, ali moramo da priznamo da smo malo zazirali od ovog para jer su nam Crveni nekoliko puta od početka sezone oborili tikete, a Klub Briž je u zaista dobroj formi. Međutim, nakon derbija sa Mančester Junajtedom ne sumnjamo u dvojku i GG3+.
Konačan ishod
To što Lil ima samo bod, osvojen protiv Bode/Glimta predstavlja razočaranje, a iznenađenje bi bilo da se situacija promeni posle ovog kola. Istina, i gosti su mogli za nijansu bolje, ali su apsolutni favoriti, bez obzira na to što će biti bez Harija Kejna, koji je operisan. Mozzart RELAX vam pomaže da ishod brže prođe.
Konačan ishod
Inter je 58 puta igrao protiv klubova iz Nemačke, ali ovo mu je prvi susret sa Švabama. Domaći u pomenutim okršajima imaju bolji bilans (27-11-20), a verujemo da će slaviti i u ovom, iako u njega ulaze sa bodom manje od Štutgarta. Forme su im slične, golove bolje preskočite, ali ako domaći povedu sa dva prednosti uz Mozzart RELAX zaokružujete keca.
Konačan ishod
Mančester Junajted dobio je novog menadžera, a mnogi se pitaju da li je Maurisiju Poketinu baš bilo neophodno da se prihvati ovog posla. On (naravno) daje prilično optimistične izjave, međutim, stvarnost ga je „ošamarila“ na Enfildu. Mi ovde ipak očekujemo pobedu Sportinga.
Konačan ishod
Na klupu Fenerbahčea početkom novembra seo je Emre Belezoglu, koji je pre nekoliko godina bio sportski direktor, pa privremeni trener ove ekipe. Gosti imaju poraz na strani, a Šahtjor bilans 1-0-1 u Londonu. Ograničite se na 2-3, kvota je veoma dobra i sigurnije je nego ishod.
Ukupno golova
Pari Sen Žermen deli prvo mesto sa Realom, a na vodećoj poziciji će da ostane i posle utakmice sa Romom. Vučica dobro igra u Seriji A, ali ovde nema razloga za optimizam jer su Sveci čak i Barseloni i Sitiju dali po četiri pogotka. Ipak, kako ni GG nije nerealno kombinujte.
Mozzart kombinazzije
Pre dve i po nedelje ove ekipe sastale su se u prvenstvu i tada je Dinamo slavio kao gost minimalnim rezultatom. Prethodno su dva njihova okršaja u različitim takmičenjima okončana remijima. Jasno vam je zbog čega zaziremo od konačnog ishoda, iako su gosti u malo boljoj formi.
Konačan ishod