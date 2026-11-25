Posle najgoreg starta u sezoni u poslednjih 50 i kusur godina i debakla u derbiju sa Liverpulom na Enfildu, mnogo zaista misle da je Maurisio Poketino nasledio gomilu "staklenih čaša" kojim bi trebalo rukovati pažljivo, da se ne polome. Međutim, Argentinac je odmah postavio gard i tvrdi suprotno.

Nevolja po Poketina je u tome što će "po raspakivanju" na travi Alveladea, morati da pokaže da njegov tim zaista nije lomljiv, makar u tom mentalnom pogledu.

21.00: (2,45) Sporting (3,70) Mančester Junajted (2,60)

Čim je jedan engleski novinar na konferenciji za medije sugerisao na "krhkost" ovog tima Junajteda, Poketino je reagovao.

"Nismo lomljivi, mi smo snažan tim. Ovi momci su prošle sezone pokazali da su sposobni da završe kao treći u Premijer ligi i zahvaljujući tome sada igramo u Ligi šampiona. Neke stvari se dešavaju u fudbalu iz različitih razloga, mi moramo da otkrijemo zašto i već radimo na tome", poručio je novi trener Junajteda.

Malo se moglo pročitati o njegovim zamislima u igri iz susreta sa Liverpulom, jer je već posle sedam minuta i 23 sekunde Junajted ostao sa desetoricom u igri zbog isključenja Lenija Jora. Komisija Premijer lige je u utorak uveče ipak odlučila da je sudija Sem Berot bio prestrog i da nije trebalo da isključi štopera Junajteda, pa mu je crveni karton izbrisan i igraće za vikend na Old Trafordu protiv Brentforda.

Međutim, to je već drugi put ove sezone i treći put u poslednjih 14 meseci, kako se Premijer liga "izvinjava" klubu sa Old Traforda zbog načinjenih sudijskih propusta. Tako je priznat pobedonosni gol Mančester Sitija u septembru u derbiju, pošto je načinjen previd da je Enco Fernandez imao nameru da odigra loptu glavom iako je bio u ofsajdu, te je uticao na igru, a takođe je priznata i greška na meču sa Brentfordom krajem septembra prošle godine.

"Vrlo sam razočaran jer mislim da ovako nešto ne bi smelo da se događa. Možemo da prihvatimo da sudija može da napravi grešku zbog emocija i utakmice, ali šta to radimo ako već postoji VAR? Šta oni to rade? Hoćemo li sad da ponovimo utakmicu? Hoćemo li dobiti priliku da igramo ravnopravno, sa 11 na terenu? VAR je naše sjajno vozilo, ali moramo biti u stanju da ga vozimo, i to na najbolji način. Volimo tehnologiju, prihvatamo da je tu, tako da se pitam, šta su to uradili? Niko ne priča o golu koji nije bio regularan... Barkola je dodirivao naš živi zid. Eze je prošle sezone za Kristal Palas postigao gol, pa mu je zbog toga poništen. Zašto nisu proverili VAR, proverili gol? Trebalo ga je poništiti. Moram da branim svoj klub i igrače. Tri boda, gde su sada tri boda? Moramo biti smisleniji ako već koristimo tehnologiju", ljut je Poketino.

🍂🍂🍂🍂🍂

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Tvoj tim povede sa dva razlike i tip kec ili dvojka je odmah prošao

🍂🍂🍂🍂🍂

Ono što mu je takođe problem je - nedostatak vremena. Pre svega za rad sa igračima na implementaciji njegovih ideja, jer se igra u žestokom ritmu. Posle večerašnjeg okršaja sa Portugalcima, Junajted u subotu od 16.00 dočekuje Brentford u izuzetno važnom meču Premijer lige.

"U fudbalu, svaka sezona je drugačija. Verujem da stvari možemo da preokrenemo veoma brzo. Idemo meč po meč, nijedan nije važniji od onog drugog. Mi smo Mančester Junajteda i imamo kapacitet da preokrenemo situaciju. Trenutno gradimo novi identitet i to je najvažnije", zaključio je Poketino.

Bruno Fernandeš je priznao da bi jednog dana, možda na kraju karijere, opet došao u Sporting, koji ima posebno mesto u njegovom srcu jer je kako je rekao, prvi prepoznao njegov potencijal. Ono što je takođe važno je objašnjenje zašto je došlo do zastoja u pregovoru oko novog ugovora sa Junajtedom.

"Imamo vremena da pričamo o tome. Znam da se radi o mojoj budućnosti i da ne bi trebalo da posmatram sve to na taj način, ali više me brinu rezultati. Razgovori su prestali jer sam želeo da počnemo da pobeđujemo, posle toga možemo da pričamo o ugovoru. Sada nije pravi trenutak", rekao je Bruno.

Ovaj meč je u ponudi Mozzart Relaxa, a kvota na GG je 1,42

Gosti će ove večeri igrati bez napadača Mateusa Kunje koji je suspendovan zbog isključenja na meču sa Romom. Pored njega, Poketino ne može da računa ni na Manuela Ugartea, Benjamina Šeška, Karlosa Balebu i Markusa Rašforda, ali zato je tu Luk Šo, koji je spreman da zaigra posle mesec i po dana.

Što se tiče Sportinga, trener Paulo Fonseka će debitovati ove sezone na klupi Lavova u meču Lige šampiona. Ono što je problem je što ne zna šta će uraditi Maurisio Poketino.

"Osam minuta i dobili su crveni karton. Bilo je nemoguće napraviti analizu posle toga. Ne sećam se da sam ikad bio u ovoj situaciji, tako da se spremamo za različite scenarije. Pokušavao sam da gledam mečeve Poketina dok je vodio tim SAD i kakva je tada koristio rešenja. Ima nekih informacija, ali teško je predvideti", kaže Fonseka.

I on se saglasio sa Poketinom i ne veruje u krhkost tima Junajteda.

"Ne verujem da postoji tako nešto kod velikih timova, posebno kada imaju novog trenera. Sa igračima tako visokog kvaliteta teško je reći da li će imati dobar dan ili ne. Teško je objasniti zašto su ostali desetoricom posle osam minuta, ali pogledajte njihov meč sa Romom. Jako je teško igrati sa Romom, a nju su pobedili", oprezan je Fonseka.

On je poručio da se Gonsalo Injasio oporavio i da će nositi kapitensku traku na ovoj utakmici. Dobra vest je što će moći da računa na gotovo sve igrače.

"Spremili smo se za različite opcije, nismo se fokusirali samo na jednog igrača, pa ni Bruna Fernandesa. Osim toga, imamo sjajne vesti, Flavio Gonsalveš i Fotis Joanidis su mi na raspolaganju, Nuno Santos i Zeno Debast su se takođe vratili i nastavljaju oporavak", zaključio je Fonseka.

Dve ekipe su se do sada sastajale četiri puta, Junajted je dobio tri, a Sporting jedan meč.

MOGUĆI SASTAVI

SPORTING - MANČESTER JUNAJTED

Početak: 21.00

Stadion: Žoze Alvelade

Sudija: Šimon Marčinjak (Poljska)

SPORTING (4-2-3-1): Silva - Fresnada, Kvarežma, Injasio, Arauho - Andersen, Altimira - Katamo, Zalazar, Irankunda - Suarez.

MANČESTER JUNAJTED (3-4-2-1): Lamens - Joro, Megvajer, Martinez - Amad, Tilemans, Mainu, Dorgu - Fernandes, Embumo - Zirkze.

LIGA ŠAMPIONA – 5. KOLO

Utorak

Galatasaraj – Aston Vila 1:0 (0:0)

/Gul 78/

Bode Glimt – LASK 1:0 (0:0)

/Bogarde 90+2ag/

Arsenal - Borusija Dortmun 1:1 (1:0)

/Đekereš 10 - Bajer 55/

Komo - AEK 1:0 (0:0)

/Milja 57/

Fajenord - Porto 0:1 (0:1)

/Frohold 3/

Mančester Siti - Napoli 2:2 (0:0)

/Buadi 67, Šerki 86 - Hojlund 55, Lang 76/

RB Lajpcig - Lans 3:1 (2:0)

/Raum 6, Nusa 9, 90+4 - Udol 58/

Real Madrid - PSV 5:1 (0:1)

/Valverde 50, Belingem 60, Embape 64, 84, Vinisijus 87 - Perišić 32p/

Slovan Bratislava - Betis 0:2 (0:1)

/Ernandez 43, 57/

Sreda

18.45: (3,00) Slavija Prag (3,90) Viljareal (2,15)

18.45: (19,0) Sabah (10,5) Barselona (1,10) MOZZART RELAX

21.00: (2,60) Šahtjor (3,60) Fenerbahče (2,55)

21.00: (4,90) Lil (4,40) Bajern (1,60) MOZZART RELAX

21.00: (4,20) Klub Briž (4,50) Liverpul (1,67)

21.00: (1,42) Inter (5,60) Štutgart (5,80) MOZZART RELAX

21.00: (1,45) Pari Sen Žermen (5,30) Roma (5,70)

21.00: (1,12) Atletiko Madrid (9,00) Viking (18,0) MOZZART RELAX

21.00: (2,45) Sporting (3,70) Mančester Junajted (2,60)

*** kvote su podložne promenama