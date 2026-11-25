Dobro, mora ovde zarez… “ Uživam u fudbalu. Obožavam trenera, njegov stručni štab, saigrači mi mnogo pomažu. Zato igram dobro, jer imam pomoć ”, pojasnio je, a onda još više na ne baš najtačniju konstataciju da mu prija to što ga je portugalski trener gurnuo nešto napred. “ Ne znam da li je baš zbog toga što igram kao ‘desetka’. Mislim da je do slobode. Slobode da se krećem, da se spustim po loptu, da učestvujem u izgradnji napada, a onda da odem napred u završnicu. Murinjo mi je dao mnogo samopouzdanja. A kad sam srećan – igram dobro ”.

Belingem doduše nije to mnogo komentarisao, jer kako kaže – Zlatna lopta je za novinare i široke narodne mase. On hoće klupske titule. Ali kaže i još nešto kada su ga pitali otkud ova ponovo pronađena igra? “ Žoze Murinjo. I tačka ”.

Igra – mnogo dobro. Protiv PSV-a za poluvreme gol i asistencija za 45 minuta na terenu, tri pripremljene šanse saigračima, 42 precizna od 44 pokušaja, tri od četiri dobijena duela… Na poslednjih pet utakmica četiri gola. I legitimina je ta Murinjova tvrdnja da je najbolji vezista sveta. Da li zaista jeste? O tome se da diskutovati.

U ovom pomenutom izboru za Zlatnu loptu, Belingem nije bio u top 10 zato što je bio na 11. mestu. Ispred njega su od centralnih vezista bili Rodri i Fabijan Ruiz, a u top 20 još i Vitinja, Deklan Rajs i Žoao Neveš.

Ko je tu najbolji? Zaista je teško reći. Belingem svakako ime svoje argumente. Imaju ih i drugi. Legendarni Tjeri Anri recimo.

“Ima snagu, neverovatan karakter… Nije lako nositi Realovu ‘peticu’, a on je nosi bez napora. Ne mogu da verujem da su čak i u njegovoj zemlji ljudi sumnjali u Džuda. Ućutkao je skeptike još na Mundijalu, uvek odgovara igrom. Znate, obožavam Džuda. On je drugačiji igrač”.

Horhe Valdano, klupska legenda Reala, u potpunosti je saglasan.

“Može biti da nema drugog veziste tog kalibra u Evropi. A morate da imate na umu da su mu tek 23 godine. Nije još na vrhuncu, zar ne? Tamo bi trebalo da si sa 27, ovaj dečko ima tek 23”.

Neki su ga čak uporedili i sa Zinedinom Zidanom, mada je sam Belingem rekao da je to preterano, jer je čuveni Francuz bio mnogo “elegantniji”.

NEŠTO SE SPREMA U REALU, ČUVAJTE SE

Na sve to, Kilijan Embape ne prestaje da teroriše rivale, ove sezone već ima 19 golova na 18 utakmica. Posle petarde protiv PSV-a, nakon 0:1 na poluvremenu, pokazao je i crtu liderskog karaktera na čijem mu je odsustvu često zamerano. Ovog puta, zvao je saigrače da priđu Vinisijusu i proslave njegov gol, koji će – nadaju se u Madridu – značiti izlazak iz igre. Posle meča, predao mu je svoju nagradu za igrača utakmice.

Sve su to stvari na koje nismo navikli u Kraljevskom klubu. Možda i zato, Anri upozorava konkurenciju…

“S ovakvom igrom kandidati su za osvajanje Liga šampiona. Kako nedelje prolaze oni su sve bolji. Nešto se dešava u Realu, čuvajte se”.