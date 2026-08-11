Bukari dobija novog čuvara
Vreme čitanja: 2min | uto. 11.08.26. | 11:21
Pablo Amador večeras debituje u startnoj postavi Hapoel Ber Ševe
Nesvakidašnja situacija viđena je pre nedelju dana u Mađarskoj, kada je levi bek Hapoel Ber Ševe, Matan Baltaksa, u meču sa Crvenom zvezdom dobio dva žuta kartona za dva vezana starta. Prvo je vukao Bukarija, sudija Hesus Hil Manzano pustio prednost, ali je onda Izraelac oštro startovao na Seola i morao u svlačionicu. U neverici je gledao ka španskom arbitru, ali iako se takve situacije retko dešavaju, sve je bilo po propisima.
Nije igrač više pomogao crveno-belima da anuliraju gol zaostatka, čemu je doprineo i Pedro Amador, koji je ušao da popuni rupu u odbrani po isključenju saigrača. Uspešno je Portugalac zatvorio prostor Bukariju, potom i Loizuu, pa Crvena zvezda beogradski revanš čeka sa 0:1.
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Za večerašnju utakmicu (20.00) ne očekuju se velike promene u startnim postavama oba tima. Dejan Stanković bi mogao samo od prvog minuta da pošalje Marka Arnautovića umesto Bruna Duartea, a izraelski novinari takođe najavljuju samo jedno novo ime među starterima Hapoela. Upravo Pedra Amadora.
20.00: (1.28) CRVENA ZVEZDA (6.50) HAPOEL BER ŠEVA (10.0)
Portugalac je u Hapoel stigao ovog leta iz američke Atlante i posle manjih problema sa povredom Ahilove tetive, debitovao je baš prošlog utorka protiv crveno-belih u Mađarskoj. Sada će se prvi put naći u ulozi startera.
Reč je o igraču koji je prošao kroz školu Sportinga iz Lisabona, igrao je kratko za Bragu, da bi se afirmisao u Moreirenseu, iz kog je 2024. kao slobodan igrač otišao u Atlantu. Za američki klub je sakupio 53 nastupa, u kojima je dao dva gola i asistirao za osam.
Očekivana startna postava Hapoel Ber Ševe, u formaciji 4-3-3, za revanš sa Crvenom zvezdom: Marsijano - Mizrahi, Vitor, Rotman, Amador - Jehošua, Ventura, E. Perec - Ist, Ahmed, Zlatanović.