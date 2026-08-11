Bukari dobija novog čuvara

Za večerašnju utakmicu (20.00) ne očekuju se velike promene u startnim postavama oba tima. Dejan Stanković bi mogao samo od prvog minuta da pošalje Marka Arnautovića umesto Bruna Duartea, a izraelski novinari takođe najavljuju samo jedno novo ime među starterima Hapoela. Upravo Pedra Amadora.

20.00: (1.28) CRVENA ZVEZDA (6.50) HAPOEL BER ŠEVA (10.0)

Portugalac je u Hapoel stigao ovog leta iz američke Atlante i posle manjih problema sa povredom Ahilove tetive, debitovao je baš prošlog utorka protiv crveno-belih u Mađarskoj. Sada će se prvi put naći u ulozi startera.

Reč je o igraču koji je prošao kroz školu Sportinga iz Lisabona, igrao je kratko za Bragu, da bi se afirmisao u Moreirenseu, iz kog je 2024. kao slobodan igrač otišao u Atlantu. Za američki klub je sakupio 53 nastupa, u kojima je dao dva gola i asistirao za osam.

Očekivana startna postava Hapoel Ber Ševe, u formaciji 4-3-3, za revanš sa Crvenom zvezdom: Marsijano - Mizrahi, Vitor, Rotman, Amador - Jehošua, Ventura, E. Perec - Ist, Ahmed, Zlatanović.