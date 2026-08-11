Izgleda da je Vestbruku Evropa sada ozbiljna opcija: Pregovara se sa Hapoelom
Vreme čitanja: 2min | uto. 11.08.26. | 11:19
Tvrde izvori iz SAD
Nije tajna da pojedini evropski klubovi sanjaju o tome da u svoje redove dovedu Rasela Vestbruka. Prekaljeni NBA veteran nema angažman i ne deluje da će ga naći u najjačoj ligi sveta, pa mu se Stari kontinent nameće kao opcija.
Amerikanac je odolevao koliko je mogao, ali se čini da sada popušta, jer kako prenosi Mark Džejkobs, a navodi ugledni Atletik Vestbruk je ušao u pregovore sa ekipom Hapoela iz Tel Aviva.
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Naravno, ovo ne znači da je bilo kakav posao blizu realizacije ili već nešto slično, ali je svakako napredak u tome što Vestbruk razgovara sa bilo kojom od evropskih ekipa, jer je do sada to znalački ignorisao. Njegov dolazak u Evroligu i ovdašnju košarku svakako bi odjeknuo, bez obzira na činjenicu što više nije u onoj formi koja ga je krasila tokom većeg dela karijere.
Proteklu takmičarsku godinu proveo je u Sakramento Kingsima i na 64 utakmice prosečno beležio 15,2 poena, 6,7 asistencija i 5,4 skokova. Ovo jesu parametri koji pokazuju da bi mogao da dominira na evropskom nivou, naravno pod uslovom da ga povrede zaobiđu, što nije bio slučaj u nekim skorijim sezonama. Njegovim dolaskom Hapoel bi i definitivno kompletirao igrački kadar, iako je već više puta rečeno da su Crveni završili sve oko transfer pijace.
Klub iz Tel Aviva je dosta smušeno ušao u leto, ali se na kraju ubrzao i čini se dobro pojačao igrački kadar. Crveni dres su zadužili Džejkob Topin, Judžin Džrmen, Kejden Karington, Amir Kofi, Tomas Satoranski, Zek Ledej i Tamir Blat. Najavljeno ja da neće biti više dolazaka, ali svakako da ukoliko se ukaže prilika a potpis Rasela Vestbruka, to mora da se iskoristi, jer takvo svetsko ime neće samo podići igrački kvalitet, već i marketing, vidljivost i sve ostalo što ide uz potencijalno najveći potpis u istoriji evropske košarke.