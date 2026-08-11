Izgleda da je Vestbruku Evropa sada ozbiljna opcija: Pregovara se sa Hapoelom

Nije tajna da pojedini evropski klubovi sanjaju o tome da u svoje redove dovedu Rasela Vestbruka. Prekaljeni NBA veteran nema angažman i ne deluje da će ga naći u najjačoj ligi sveta, pa mu se Stari kontinent nameće kao opcija.

Amerikanac je odolevao koliko je mogao, ali se čini da sada popušta, jer kako prenosi Mark Džejkobs, a navodi ugledni Atletik Vestbruk je ušao u pregovore sa ekipom Hapoela iz Tel Aviva.