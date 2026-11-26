Veliki je Dušan Tadić, ali u Najmehenu gazda je, ipak, Tjaron Čeri, malo je duže u klubu i najzaslužniji je što je NEC došao do kvalifikacija za Ligu Evrope. Zato je u očima navijača prva violina ovog tima. Čeri je uzeo loptu, stavio je na belu tačku i pogodio za pobedu – 3:1.

Ovim trijumfom NEC je došao u društvo prvih osam na tabeli, gde bi voleo da završi, ali ostalo je još dosta do kraja.

Dušan Tadić je odigrao dobru utakmicu, međutim, bez gola ili asistencije, po čemu je najpoznatiji. Imao je veliku šansu u 3. minutu, ali mu je lopta odskočila pre šuta, pa je fudbal završio preko prečke. NEC je poveo preko Linsena, samo što je to vođstvo kratko trajalo, izjednačio je Tomason.

U drugom poluvremenu Ren je bio bolji tim i bio je blizu preokreta. Imao je tri prilike za veleobrt, a onda kako to obično biva, stigla ga je kazna. Ait Budlal je skrivio penal, dok je pred kraj Bišof, koji je iznudio taj jedanaesterac, uspeo i sam da se upiše u strelce.