NEC pobegao s ivice: Minaković u belu tačku, Čeri u mrežu (VIDEO)
Vreme čitanja: 10min | čet. 26.11.26. | 22:59
Cvetković upisao asistenciju u pobedi Anderlehta na Kritu – 3:1
Jedan nesmotreni potez, jedan za sekund zakasneli start i sve se okrene naglavačke. Imaće zbog čega fudbaleri Rena da se večeras češu po glavi, jer su imali momentum, nizali su šanse na gostovanju NEC-u u Najmehenu, a na kraju su ostali bez ičega.
Ait Budlal je zakasnio, Bišof je pao kao pokošen, a Nenad Minaković je prstom pokazao na penal. Srpski sudija je bio blizu, dobro postavljen, nije oklevao ni sekund. A, iz VAR sobe nije stigla ispravka.
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Veliki je Dušan Tadić, ali u Najmehenu gazda je, ipak, Tjaron Čeri, malo je duže u klubu i najzaslužniji je što je NEC došao do kvalifikacija za Ligu Evrope. Zato je u očima navijača prva violina ovog tima. Čeri je uzeo loptu, stavio je na belu tačku i pogodio za pobedu – 3:1.
Ovim trijumfom NEC je došao u društvo prvih osam na tabeli, gde bi voleo da završi, ali ostalo je još dosta do kraja.
Dušan Tadić je odigrao dobru utakmicu, međutim, bez gola ili asistencije, po čemu je najpoznatiji. Imao je veliku šansu u 3. minutu, ali mu je lopta odskočila pre šuta, pa je fudbal završio preko prečke. NEC je poveo preko Linsena, samo što je to vođstvo kratko trajalo, izjednačio je Tomason.
U drugom poluvremenu Ren je bio bolji tim i bio je blizu preokreta. Imao je tri prilike za veleobrt, a onda kako to obično biva, stigla ga je kazna. Ait Budlal je skrivio penal, dok je pred kraj Bišof, koji je iznudio taj jedanaesterac, uspeo i sam da se upiše u strelce.
Ono što je uradio Dušan Vlahović u Batumiju, učinio je i Mihajlo Cvetković na Kritu. Mladi srpski napadač je upisao asistenciju, kojom je pogurao Anderleht do pobede protiv OFI-ja – 3:1.
Nakon dva početna poraza u Ligi Evrope, Anderleht je uhvatio zalet i večeras je upisao treći trijumf u nizu, koji ga je lansirao u gornju polovinu tabele. Ume OFI da bude nezgodan, često saplete jače od sebe, međutim, Belgijanci su pitanje pobednika rešili u prvom poluvremenu.
Najpre je Bentajeb u 20. minutu pogodio za 1:0 na dodavanje Mihajla Cvetkovića, a prednost je duplirao Ozgar udarcem sa distance u 39. minutu. Grci su se vratili u igru pogotkom iz penala, što ih je vratilo u igru, mada je Anderleht bio bolji tim i posle toga. Tačku na pobedu stavio je Bertačini u dubokoj sudijskoj nadoknadi, a ušao je u igru baš umesto Cvetkovića 20 minuta ranije.
LIGA EVROPE – 5. KOLO
Četvrtak
Olimpijakos - Milan 2:4 (1:0)
/Menjon 31ag, Žota Silva 49 - Hačinson 56, Sise 63, Pulišić 71, Moreira 90+5/
Olimpik Marselj - Levski 1:0 (1:0)
/Guiri 28pen/
Union Sen Žiloaz - Leh 2:2 (0:2)
/Floruč 54, K. Rodrigez 66 - Anjero 15, Palma 18/
Plzenj - Benfika 4:0 (3:0)
/Hrošovski 30, Adu 43, Kabongo 44, 46/
Dinamo Zagreb - Bajer Leverkuzen 0:2 (0:2)
/Tilamn 10, Kvansa 45/
Salcburg - Ararat 2:0 (0:0)
/Mazurek 47, Karlije 51ag/
Bešiktaš - Hapoel Ber Ševa 2:1 (0:0)
/Olajtan 75, Kokču 90 - Ist 93/
Selta - Bornmut 1:2 (1:0)
/Aspas 19 - A. Rodrigez 47, Rajan 78/
Sparta - AZ Alkmar 2:4 (2:0)
/Brunes 4, Vidra 27 - Kopmajners 52, Dol 68, Oufkir 73, 84/
Ferencvaroš - Celje 0:0
Hofenhajm - Šturm 3:1 (0:1)
/Hložek 72, Konte 80, Merštet 90 - Diakite 43/
Kristal Palas - Sosijedad 2:1 (0:0)
/Mateta 72p, Meknil 81 - Sar 66/
Lion - Lilestrem 0:0
Torense - Seltik 1:2 (1:1)
/Žan 19 - Vaskez ag 9/
Juventus - Omonija 4:1 (2:1)
/Kambijaso 37, Ehator 43, Konseisao 68, Boga 73 - Satka 15/
OFI - Anderleht 1:3 (0:2)
/Funtas 54p - Bentajeb 20, Ozgar 39, Bertačini 95/
Sanderlend - Jagjelonija 1:1 (0:0)
/Tuterov 47 - Jožvjak 52/
NEC Najmehen - Ren 3:1 (1:1)
/Linsen 29, Čeri 81p, Bišof 89 - Tomason 36/