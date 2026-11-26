Suze i čudo Šengelije: Saznao da mu je umrla baka, igrao sat vremena protiv Partizana i Grka
Vreme čitanja: 3min | čet. 26.11.26. | 22:47
Posle Partizana seo na avion i stigao u Atinu u pet ujutru
Postoje košarkaši koji igraju za statistiku, postoje oni koji igraju za ugovore, a postoji i Tornike Toko Šengelija. Kapiten Gruzije odavno je pomerio granice onoga što smatramo požrtvovanošću za nacionalni tim, ali ono što je košarkaški svet video večeras u Atini prevazilazi sport. To je bila čista, ogoljena ljudska veličina.
Dok je u sredu uveče u Ujedinjenim Arapskim Emiratima vodio bitku u Evroligi i proveo 22 minuta na parketu u dresu Dubaija protiv Partizana, većina igrača bi jedino razmišljala o oporavku, uostalom svi i jesu jer niti jedna reprezentacija u ovom prozoru nije imala igrače iz Evrolige koji su igrali u sredu. Ne i Toko. Odmah nakon meča seo je na avion, preleteo hiljade kilometara i u hotel u Atini stigao tek oko 5 sati ujutru po lokalnom vremenu. Bez pravog sna, iscrpljenog tela, ali sa još težim teretom na duši, na putu ka reprezentaciji stigla ga je najgora moguća vest. Preminula mu je baka.
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Svako bi razumeo da je odustao. Niko mu ne bi zamerio da je ostao u sobi ili se vratio kući porodici. Umesto toga, Toko je obukao dres Gruzije, izašao na parket i ostavio srce, telo i suze na terenu što je umnogome olakšao posao srpskom treneru i selektoru Gruzije Aleksandru Džikiću koji radi neverovatan posao.
U paklu Atine, protiv favorizovane Grčke, Šengelija je odigrao neverovatnih 43 minuta i 48 sekundi — ukupno više od sat vremena vrhunske košarke u razmaku od samo jednog dana. I nije samo statirao. Bio je pokretačka snaga svakog napada, svakog skoka, svake odbrane. Meč je završio sa 25 poena, 11 skokova, 5 asistencija i najvišim indeksom korisnosti na utakmici (26). Kada su emocije na kraju probile sve brane, suze na njegovom licu rekle su više od bilo koje statistike.
A sama utakmica bila je dostojna takvog heroja. Gruzija je u produžetku gubila sa sedam poena razlike na manje od minut do kraja i delovalo je da je sve gotovo. A onda se dogodilo čudo. Nošeni energijom svog kapitena, Gruzini su napravili nestvarnu seriju 11:0, šokirali domaću publiku i slavili sa 92:88. Bila je to pobeda kojom je Gruzija (6–3) napravila ogroman korak ka plasmanu na Svetsko prvenstvo 2027. godine, dok je Grčka (4–5) ostala u neverici.
Veliku podršku kapitenu pružili su Markiz Rid sa 30 poena, Džordž Korsantija sa 8 poena i 11 skokova, kao i Duda Sanadze (13 poena), koji je posle meča otkrio šta je zaista stajalo iza ove istorijske noći i zašto je ceo tim ginuo za svaku loptu.
„Izašao je na teren i ostavio dušu. Za sve nas. Uvek ću igrati za Gruziju, ali večeras sam zaista igrao za Toka. Želeo sam da pobedimo ovu utakmicu za njega.”
U vremenu kada se često traže izgovori da se ne odazove pozivu reprezentacije, Toko Šengelija je još jednom održao čas svima.