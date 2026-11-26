Postoje košarkaši koji igraju za statistiku, postoje oni koji igraju za ugovore, a postoji i Tornike Toko Šengelija. Kapiten Gruzije odavno je pomerio granice onoga što smatramo požrtvovanošću za nacionalni tim, ali ono što je košarkaški svet video večeras u Atini prevazilazi sport. To je bila čista, ogoljena ljudska veličina.

Dok je u sredu uveče u Ujedinjenim Arapskim Emiratima vodio bitku u Evroligi i proveo 22 minuta na parketu u dresu Dubaija protiv Partizana, većina igrača bi jedino razmišljala o oporavku, uostalom svi i jesu jer niti jedna reprezentacija u ovom prozoru nije imala igrače iz Evrolige koji su igrali u sredu. Ne i Toko. Odmah nakon meča seo je na avion, preleteo hiljade kilometara i u hotel u Atini stigao tek oko 5 sati ujutru po lokalnom vremenu. Bez pravog sna, iscrpljenog tela, ali sa još težim teretom na duši, na putu ka reprezentaciji stigla ga je najgora moguća vest. Preminula mu je baka.