Crveno-beli su gubili stečene prednosti u okršajima sa Luganom i Kopenhagenom, ali su večeras u Gentu uspeli da se vrate iz minusa, osvoje peti bod u Ligi konferencija, i dođu do dodatnog impulsa samopouzdanja jer imaju sve u svojim rukama kada je u pitanju plasman u nokaut fazu takmičenja.

Crveno-beli su loše branili prekid. Matijas Delorž je izveo korner na prvu stativu, Matis Volkart je glavom poslao loptu na vrh kaznenog prostora, odakle je loptu na volej zahvatio Tijago Arauho i poslao je u malu mrežu, van Mateusovog domašaja.

Gent u prvih 20 minuta gotovo da nije uspeo ni da pipne loptu, ali je onda iz prvog pokušaja umalo došao do prednosti. Momodu Sonko se fino namestio i stavio Mateusa na ozbiljne muke. Bacio se Brazilac, odlično intervenisao, a lopta se odbila od prečku i završila u polju. Taj trenutak je predstavljao početak agonije crveno-belih, jer se situacija na terenu potpuno promenila. Domaćin je došao do samopouzdanja, ali i lopte, krenuo je da vezuje opasne napade i ubrzo došao do prednosti.

Kroz ozbiljnu krizu su prošli gosti nakon primljenog gola, što je moglo skupo da ih košta već u 32. minutu, kada je Abdelak Kadri zatresao Mateusovu mrežu, ali je srećom po goste, Alžirac bio u dubokom ofsajdu. U međuvremenu, Crvena zvezda je nastavila da preti, ali je kao i tokom čitavog poluvremena nedostajalo dovoljno konkretnosti u samoj završnici akcija. Pokušavali su Abu Fani i Krunić, a onda je Kostov u 36. minutu bio najbliži izjednačenju. Šutirao je iskosa sa desne strane, a lopta je prohujala pored bliže stative. Izuzetno opasno je bilo i sedam minuta kasnije, kada je Handel probao sa ivice kaznenog prostora, ali je lopta prošla pored stative.

Posle svega viđenog u prvih 45 minuta, Crvena zvezda nije zaslužila da gubi, ali je još jednom na svojoj koži osetila da se padovi koncentracije u evropskm takmičenjima ne praštaju. Takođe, isto tako se i videlo da fudbal ne može da se igra bez ozbiljnog egzekutora u završnici. Ideja sa Kostovom nije bila uspešna, jer mladi vezista nije uspeovao da se izbori za prostor u poslednjoj trećini terena, pa je Rijera morao da traži drugačija rešenja. Međutim, bilo je materijala da se situacija promeni u Zvezdinu korist.

Španski strateg je na poluvremenu pomerio Kostova ka levoj aut-liniji, a Ivanića pred kazneni prostor protivnika. Nastavili su crveno-beli da dominiraju u posedu, ali je prva prilika za Gent u drugom poluvremenu mogla da bude kobna po crveno-bele. Sonko je kao brzi voz protutnjao pored Gaštarova, gađao je suprotan ugao, ali je sreća pogledala srpskog šampiona. Ponovo je kao i u prvom poluvremenu, posle prve opasnosti krenula serija prilika domaćina, a najveća opasnost po Mateusov gol viđena je na isteku časa igre, kada je odlično poklopio loptu Delorž, ali je Brazilac bio na mestu.

Uspeo je Rijera uvođenjem Osmana Bukarija i Mihaila Ristića, umesto Kostova i Badža, da dodatno pritisne domaćina, ali se do prave prilike čekalo do 74. minuta, kada je Rade Krunić ostao sam na ivici kaznenog prostora, šutirao je, ali pravo u dobro postavljenog Rofa.

Ipak, bilo je evidetno da je Crvena zvezda ozbiljno potpisnula protivnika, što bi moglo da rezultira toliko željenim izjednačenjem. Rijera je u pravom trenutku razrešio Gaštarova prevelikih defanzivnih obavezama, što se i te kako osetilo na protivničkom delu terena. U 85. minutu Makedonac je imao jedan, drugi, pa treći kontakt sa loptom, pomerajući je ispred nogu protivnika, a onda je usledio savršeno precizan udarac unutrašnjim delom kopačke, koji je doneo veliki bod crveno-belima.

Zvezda četvrto kolo Lige konferencije završava na 19. mestu, u narednom kolu će gostovati Iberiji, koja se pobedom nad Hetafeom uključila u borbu za plasman u nokaut fazu takmičenja, dok joj 17. decembra na stadion Rajko Mitić dolazi najjači protivnik u ligaškoj fazi takmičenja - Trabzon.

UEFA LIGA KONFERENCIJE, 4. KOLO:

GENT – CRVENA ZVEZDA 1:1 (1:0)

/Tiago Arauho 26 - Gaštarov 85/

KAA Gent Arena

Kapacitet: 20.185.

Sudija: Mateo Marčenaro (Italija).

Žuti kartoni: Van der Hejden (Gent), Krunić, Gaštarov, Gudelj (Crvena zvezda).

GENT (4-3-3): Rof - Volkert, Paskotši, Van der Hejden, Tiago Arauho (od 87. De Mejer) - Samoa (od 60. Gor), Lopes, Delorž - Kadri (od 72. Omgba), Vergara (od 87. Sise), Sonko (od 87. Dialo).

CRVENA ZVEZDA (3-4-3): Mateus - Gudelj, Gaštarov, Nakajama - Badžo (od 64. Ristić, od 88. Veljković), Krunić, Handel, Abu Fani - Kostov (od 64. Bukari), Lučić (od 77. Arnautović), Ivanić (od 88. Kim).

LIGA KONFERENCIJE – 4. KOLO

Četvrtak

Kairat - Mjelbi 1:0 (1:0)

/Tapalov 14/

Ajaks - Tun 4:0 (2:0)

/Bunida 6, 70, Markos Leonardo 41Berhujs 89/

Bran - Orhus 1:4 (0:2)

/Kastro pen 51 - Beh 25, Gretarson 39, Čamče 56, Knudsen 60/

Brajton - Univerzitatea Krajova 4:0 (2:0)

/Osman 3, 63, De Kujper 33, Kostulas 61/

Egnatija - Linkoln Red Imps 2:1 (0:0)

/Albaneze 47, Medeiros 81 - Idrisi 79/

Harts - Monako 2:3 (2:2)

/Altena 15, Kerjota 44 - Balogun pen 25, 90+5 Diop 41/

Iberija 1999 - Hetafe 1:0 (1:0)

/Kobuladze 25/

Jablonec - Lugano 2:0 (0:0)

/Cedidla 70, Džavo 85/

Kauno Žalgiris - Riga 2:0 (0:0)

/Kalik 56, Debeljuh pen 61/

Pafos - Midtjiland 0:2 (0:1)

/Rajović 44, Gogorza 82/

Gent - Crvena zvezda 1:1 (1:0)

/Arauho 26 - Gaštarov 85/

Borac Banjaluka - Atalanta 2:3 (2:0)

/Juričić 22, Deket 29 - Krstović 86, Kolašinac 90, Zapakosta 90+4/

Hajduk Split - Sint Trojden 0:2 (0:1)

/Baždar 45+1, Šinkava 51/

Braga - KuPS 4:0 (2:0)

/Viktor 18, Navaro 31, Dorželes 71, Milošević 82/

CSKA Sofija - Trabzon 1:2 (1:0)

/Lopes Kabral ag 32 - Salah 69, Saviolo 90+3/

Frajburg - Tvente 2:1 (1:0)

/Irije 11, Beste 90+3 - Taha 62/

Inter Eskaldes - Kopenhagen 2:0 (1:0)

/David Lopes 19, Šuaib 59pen/

Nordsjeland - Panatinaikos 3:2 (0:1)

/Lind 62, 80, Kristijansen 78ag - Jagušić 45, Rastoder 55/