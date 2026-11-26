Ozbiljna tragedija Borca – imao 2:0 protiv Atalante i izgubio u nadoknadi! Baždar probušio Hajduk
Vreme čitanja: 14min | čet. 26.11.26. | 23:03
Banjalučani ostali sa devetoricom u završnici i ispustili najveću pobedu klupskog BiH fudbala…
Prepričavaće u Banjaluci kako su prvi put ušli u Ligu konferencije i iste te sezone otišli u nokaut fazu, pa još i prošli dalje. Evropske noći, počev od letnjih meseci, bile su čarobne. Mogla je ova da bude bolja od svih njih, da bude priča kakva nije viđena u klupskom BiH fudbalu, ali umesto nje – ozbiljna tragedija Borca.
Hvatali su se za glavu oni koji su danas u Banjaluci došli na stadion, odmahivali su njome u završnici. Jer, počinjeno je fudbalsko samoubistvo. I jedno ime će im ove noći biti na usnama, a to je Abel Paskval. Isključen je manje od deset minuta po ulasku na teren i od tog trena krenuo je sunovrat. Umesto da tuče Atalantu, Borac je od 2:0 došao do toga da izgubi 2:3!
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Ljuta Krajina u jednom momentu bila je na sedmom nebu, mogla je da vidi novi podvig Borca u evrokupovima: ponovo u Ligi konferencije, samo sada mnogo veći od bilo kod ranije, pošto je Atalanta sa Đan Pjerom Gasperinijem u Dablinu podigla pehar Lige Evrope, a sada je sa Mauriciom Sarijem u Banjaluci kleknula na jedno koleno…
I kada je trebalo samo da je zadrži na zemlji, Borac je pustio Boginju provincije da stane na noge. Gorko bi mogao da se kaje.
Potencijalno bi ispuštanje najveće pobede klupskog BiH fudbala u budućnosti moglo da mu se obije o glavu u Ligi konferencije, a ona je takođe definitivno trebalo da mu donese ono što konkurencija u zemlji nikada nije ostvarila u periodu od osamostaljenja. Zrinjski iz Mostara je odigrao nerešeno sa Aston Vilom i Kristal Palasom, neki prtibližan rezultat nema Zeljezničar, a ni Sarajevo.
Pre osam godina Sarajevo je od Atalante izgubilo čak 8:0! Borac je bio na dobrom putu da pobedi istu tu Boginju provincije i da ostvari nešto na čemu bi mnogi na ex-YU prostoru u ovo trenutku mogli da mu pozavide. Imao ju je u šaci i napravio niz gluposti…
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Mauricio Sari je u Banjaluci izveo tešku artiljeriju, na teren je poslao: Đanluku Skamaku, Đakoma Raspadorija, Džonatana Roua, Marija Pašalića, Nikolu Zalevskog, Edersona… Dakle, ne igrače koji imaju minute na kašičicu, nego one koji uz Nikolu Krstovića, Franka Kesija i Šarla de Ketelarea nose ekipu. I banjalučki klub je većinu njih anestezirao u prvom poluvremenu, a golove je dao iz dve prtilično jednostavne i brze akcije.
Zajednički sadržalac kod oba bio je David Vuković. Centrirao je sa levog boka, Miloš Jojić propustio loptu, a Luka Juričić je smestio iza leđa Marka Sportijela. Već ima 14 golova i šest asistencija u svim takmičenjima. Druga stavka je isto važna, jer od njega je krenu napad u kome je David Vuković odigrao za Mateja Deketa, on je pasom pocepao odbranu tima iz Serije A.
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Frank Kesi, Nikola Krstović i Šarl de Ketelare čekali su kao zapete puške, vrlo brzo dobili su šansu u nastavku, međutim, Atalanta nioje bogzna šta uradila dok Abel Paskval nije dobio crveni karton zbog obaranja Džonatana Roua. Od tada su kola krenula nizbrdo, istorijski trenutak počeo je da nestaje.
Borac je odolevao i sa desetoricom desetak minuta, a onda se ukazao Nikola Krstović. Trznuo je glavom na ubačaj Raula Belanove, još jednog rezerviste, i domaćin je počeo da paniči. Samo dva minuta kasnije Sebastija Erera je sa leđa pokupio Nikolu Zalevskog – novi direktan crveni karton! Izveden prekid i Karolina i Siniša Saničanin nisu se snašli, ali jeste Sead Kolašinac.
Do kraja se samo čekalo ko će večeras Borac u Banjaluci da zavije u crno, bio je to Davide Zapakosta.
Crno veče za Borac, ali i za Hajduk. Zbog ispada dela navijača, na Poljud su mogla samo deca i ni po čemu lepom ovu evropsku utakmicu neće imati da pamte. Sint Trojden nadigrao je Splićane i današnjim porazom od 2:0 i onim od Linkolna su poništili sve dobro što su uradili protiv Tuna i Ajaksa.
Visaru Muslijuu poništen je gol u uvodnim minutima utakmice, držao se i delovalo je da će izdržati do poluvremena, međutim, dobio je Samed Baždar duel na sredini, povukao loptu u sredinu, otvorio stopalo i sa dvadesetak metara raspalio. Toni Silić se opružio koliko je mogao, ali nije mogao da dohvati loptu.
Bio je to impuls za belgijski klub, poprilično jak. Hajduk čestito nije pripretio u drugom poluvrmeenu, a Sint Trojden postigao je još jedan efektan pogodak. Šion Šinkava je u opasnoj zoni oteo loptu i savio prelepu kiflu. Očistio je paučinu i opasno će u Splitu strepeti do kraja, jer tek sada Bilima idu utakmice sa Norsjelandom i Midtjilandom.
LIGA KONFERENCIJE – 4. KOLO
Četvrtak
Kairat - Mjelbi 1:0 (1:0)
/Tapalov 14/
Ajaks - Tun 4:0 (2:0)
/Bunida 6, 70, Markos Leonardo 41Berhujs 89/
Bran - Orhus 1:4 (0:2)
/Kastro pen 51 - Beh 25, Gretarson 39, Čamče 56, Knudsen 60/
Brajton - Univerzitatea Krajova 4:0 (2:0)
/Osman 3, 63, De Kujper 33, Kostulas 61/
Egnatija - Linkoln Red Imps 2:1 (0:0)
/Albaneze 47, Medeiros 81 - Idrisi 79/
Harts - Monako 2:3 (2:2)
/Altena 15, Kerjota 44 - Balogun pen 25, 90+5 Diop 41/
Iberija 1999 - Hetafe 1:0 (1:0)
/Kobuladze 25/
Jablonec - Lugano 2:0 (0:0)
/Cedidla 70, Džavo 85/
Kauno Žalgiris - Riga 2:0 (0:0)
/Kalik 56, Debeljuh pen 61/
Pafos - Midtjiland 0:2 (0:1)
/Rajović 44, Gogorza 82/
Borac Banjaluka - Atalanta 2:3 (2:0)
/Juričić 22, Deket 29 - Krstović 86, Kolašinac 90, Zapakosta 90+4/
Hajduk Split - Sint Trojden 0:2 (0:1)
/Baždar 45+1, Šinkava 51/
Braga - KuPS 4:0 (2:0)
/Viktor 18, Navaro 31, Dorželes 71, Milošević 82/
CSKA Sofija - Trabzon 1:2 (1:0)
/Lopes Kabral ag 32 - Salah 69, Saviolo 90+3/
Frajburg - Tvente 2:1 (1:0)
/Irije 11, Beste 90+3 - Taha 62/
Inter Eskaldes - Kopenhagen 2:0 (1:0)
/David Lopes 19, Šuaib pen 59/
Nordsjeland - Panatinaikos 3:2 (0:1)
/Lind 62, 80, Kristijansen ag 78 - Jagušić 45, Rastoder 55/