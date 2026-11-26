Ljuta Krajina u jednom momentu bila je na sedmom nebu, mogla je da vidi novi podvig Borca u evrokupovima: ponovo u Ligi konferencije, samo sada mnogo veći od bilo kod ranije, pošto je Atalanta sa Đan Pjerom Gasperinijem u Dablinu podigla pehar Lige Evrope, a sada je sa Mauriciom Sarijem u Banjaluci kleknula na jedno koleno…

I kada je trebalo samo da je zadrži na zemlji, Borac je pustio Boginju provincije da stane na noge. Gorko bi mogao da se kaje.

Potencijalno bi ispuštanje najveće pobede klupskog BiH fudbala u budućnosti moglo da mu se obije o glavu u Ligi konferencije, a ona je takođe definitivno trebalo da mu donese ono što konkurencija u zemlji nikada nije ostvarila u periodu od osamostaljenja. Zrinjski iz Mostara je odigrao nerešeno sa Aston Vilom i Kristal Palasom, neki prtibližan rezultat nema Zeljezničar, a ni Sarajevo.

Pre osam godina Sarajevo je od Atalante izgubilo čak 8:0! Borac je bio na dobrom putu da pobedi istu tu Boginju provincije i da ostvari nešto na čemu bi mnogi na ex-YU prostoru u ovo trenutku mogli da mu pozavide. Imao ju je u šaci i napravio niz gluposti…

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Mauricio Sari je u Banjaluci izveo tešku artiljeriju, na teren je poslao: Đanluku Skamaku, Đakoma Raspadorija, Džonatana Roua, Marija Pašalića, Nikolu Zalevskog, Edersona… Dakle, ne igrače koji imaju minute na kašičicu, nego one koji uz Nikolu Krstovića, Franka Kesija i Šarla de Ketelarea nose ekipu. I banjalučki klub je većinu njih anestezirao u prvom poluvremenu, a golove je dao iz dve prtilično jednostavne i brze akcije.

Zajednički sadržalac kod oba bio je David Vuković. Centrirao je sa levog boka, Miloš Jojić propustio loptu, a Luka Juričić je smestio iza leđa Marka Sportijela. Već ima 14 golova i šest asistencija u svim takmičenjima. Druga stavka je isto važna, jer od njega je krenu napad u kome je David Vuković odigrao za Mateja Deketa, on je pasom pocepao odbranu tima iz Serije A.