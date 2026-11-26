VAR prekinuo Vlahovićevu seriju, Bešiktaš slavio u vrtlogu haosa u Batumiju
Vreme čitanja: 12min | čet. 26.11.26. | 21:18
Posle opšte tuče na tribinama, turski tim slavio protiv Ber Ševe, srpski napadač upisao asistenciju – 2:1
Impresivnu golgetersku seriju Dušan Vlahović nije uspeo da nastavi u Batumiju. Malo golman Hapoela, malo VAR, tek srpski napadač, koji je ušao u igru posle sat vremnena, nije uspeo da doda još jedan pogodak na svoj konto.
Ali, za Bešiktaš je najvažnije, a ispostavilo se i za ponos cele turske nacije, raspaljene zbog nereda na tribinama, što je pobedio Hapoel Ber Ševu. A, ako nije gol, Vlahović je upisao asistenciju, kojom je rešena utakmica – 2:1.
Izabrane vesti
Utakmica u Batumiju, koji je izabran za neutralni teren za susret turskog i izraelskog kluba, pretvorila se u opšti haos, koji su izazvali navijači Bešiktaša, koji su provocirali i Izraelce i domaće Gruzine.
Sve to je dovelo da redom počnu na društvenim mrežama da se javljaju saopštenjima turski klubovi, čak i najveći rivali Bešiktaša, sa porukama podrške za crno-bele i njihove navijače. Tako je jedna obična utakmica Lige Evrope odjednom postala stvar nacionalnog značaja.
Pored svega toga, ovaj duel je imao i specifičnu uvertiru za igrače Bešiktaša, jer im je munja nekoliko puta udarila u avion na putu ka Gruziji, pa su morali prinudno da slete u Rize, pa da autobusom nastave putovanje za Batumi.
Trener Vinčenco Italijano ni ovog puta nije u meču Lige Evrope poslao na teren najjači sastav. Ostavio je na klupi Dušana Vlahovića i Leandra Trosara, pa je morao da ih šalje na teren posle sat vremena, kod rezultata 0:0.
Imao je Vlahović vrlo brzu veliku šansu, gde je sjajno odbranio golman Volf vrhovima prstiju. S obzirom na to da je Orhan Kokču u prvom poluvremenu promašio penal, tačnije, da mu je golman Hapoela odbranio, svakim minutom je rastao pritisak na fudbalere turskog kluba.
I onda se pojavio Žunior Olajtan, koji je jedan odbitak dočekao ispred šesnaesterca i kroz šumu nogu mu našao put do mreže. Odjednom je sve bilo lakše...
Posle toga je Dušan Vlahović postigao gol, na dodavanje Kokčua, ali upravo to što je vezista dodirnuo loptu, koju nije morao, izazvalo je reakciju iz VAR sobe i pogodak je poništen zbog ofsajda.
Ali, ako nije bilo gola, jeste asistencije za Vlahovića. Igrao se 90. minut kada je srpski napadač odigrao dupli pas sa Kokčuom, a ovaj postigao drugi gol za Bešiktaš.
Uspeo je Džavon Ist u 93. minutu da smanji zaostatak Ber Ševe, ali vremena za više od toga nije bilo.
LIGA EVROPE – 5. KOLO
Četvrtak
Olimpijakos - Milan 2:4 (1:0)
/Menjon 31ag, Žota Silva 49 - Hačinson 56, Sise 63, Pulišić 71, Moreira 90+5/
Olimpik Marselj - Levski 1:0 (1:0)
/Guiri 28pen/
Union Sen Žiloaz - Leh 2:2 (0:2)
/Floruč 54, K. Rodrigez 66 - Anjero 15, Palma 18/
Plzenj - Benfika 4:0 (3:0)
/Hrošovski 30, Adu 43, Kabongo 44, 46/
Dinamo Zagreb - Bajer Leverkuzen 0:2 (0:2)
/Tilamn 10, Kvansa 45/
Salcburg - Ararat 2:0 (0:0)
/Mazurek 47, Karlije 51ag/
Bešiktaš - Hapoel Ber Ševa 2:1 (0:0)
/Olajtan 75, Kokču 90 - Ist 93/
Selta - Bornmut 1:2 (1:0)
/Aspas 19 - A. Rodrigez 47, Rajan 78/
21.00: (2,90) Sparta (3,70) AZ Alkmar (2,25)
21.00: (1,40) Ferencvaroš (5,30) Celje (6,50) MOZZART RELAX
21.00: (1,33) Hofenhajm (6,00) Šturm (7,00)
21.00: (2,15) Kristal Palas (3,90) Sosijedad (3,00)
21.00: (1,25) Lion (6,25) Lilestrem (10,0)
21.00: (4,40) Torense (4,30) Seltik (1,67) MOZZART RELAX
21.00: (1,18) Juventus (7,50) Omonija Nikozija (13,0)
21.00: (4,10) OFI (3,80) Anderleht (1,80)
21.00: (1,25) Sanderlend (6,00) Jagjelonija (11,0)
***kvote su podložne promenama