Utakmica u Batumiju, koji je izabran za neutralni teren za susret turskog i izraelskog kluba, pretvorila se u opšti haos, koji su izazvali navijači Bešiktaša, koji su provocirali i Izraelce i domaće Gruzine.

Sve to je dovelo da redom počnu na društvenim mrežama da se javljaju saopštenjima turski klubovi, čak i najveći rivali Bešiktaša, sa porukama podrške za crno-bele i njihove navijače. Tako je jedna obična utakmica Lige Evrope odjednom postala stvar nacionalnog značaja.

Pored svega toga, ovaj duel je imao i specifičnu uvertiru za igrače Bešiktaša, jer im je munja nekoliko puta udarila u avion na putu ka Gruziji, pa su morali prinudno da slete u Rize, pa da autobusom nastave putovanje za Batumi.

Trener Vinčenco Italijano ni ovog puta nije u meču Lige Evrope poslao na teren najjači sastav. Ostavio je na klupi Dušana Vlahovića i Leandra Trosara, pa je morao da ih šalje na teren posle sat vremena, kod rezultata 0:0.

Imao je Vlahović vrlo brzu veliku šansu, gde je sjajno odbranio golman Volf vrhovima prstiju. S obzirom na to da je Orhan Kokču u prvom poluvremenu promašio penal, tačnije, da mu je golman Hapoela odbranio, svakim minutom je rastao pritisak na fudbalere turskog kluba.