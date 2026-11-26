Turci su igrali dobru odbranu u prvoj četvrtini i dali su Italijanima da daju samo sedam poena u prvih pet i po minuta. Uspeli su da ih zaustave, da im ne daju da se rastrče, pa je malo bila i panika u redovima domaćina jer je delovalo da će oni biti ti koji se pitaju. Svaki koš je morao da se zaradi, svaki šut morao je da bude otvoren, kako već to biva u ovakvim utakmicama. Turci su imali šest poena prednosti, ali Italijani trojkama dolaze do prednosti, što je zaključeno kada je Tonut u poslednjem napadu na dve sekunde do kraja pogodio za dva poena viška.

U drugom kvartalu su opet Turci imali pet poena prednosti i opet su stradali od šuta spolja posle nekog vremena. Dok su Italijani uhvatili ritam, taman je sve došlo na svoje mesto, pa Dijuf dvojkom i Petručeli i Menion trojkama donose najvećih +7. Nije uspevao baš Ataman da trgne svoju selekciju, sve do poslednjeg minuta, kada Turska na gužvu i frku dolazi do preokreta. Ipak, Italija preko Dijufa i Ferarija u završnici prvog poluvremena uspeva da ode na veliki odmor sa tri poena viška.

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A onda u trećoj deonici, rapsodija Italije. Dolaze do sigurnih plus osam sjajnom igrom u napadu, udavili su defanzivno Turke koji nisu imali rešenja. Bila je i dvocifrena prednost na dva minuta do kraja kvartala, sve je bilo kako treba za domaćina, koji je preko Meninona došao do +11 pred odlazak na poslednji mali odmor. Nije ni to bilo sve.

Turska je uspela u par navrata da se vrati na minus pet, da zakuva situaciju, ali Riči odgovara trojkom na dva i po minuta do kraja. Veronezi, Riči i Dijuf su uspeli na kraju da slome Turke i donesu i ubedljivu pobedu.

Do pobede su ih predvodili Menion i Dijuf (devet skokova) sa po 17, Veronezi sa 12, Riči i Baldaso sa po 11 poena. Kod Turaka su se istakli Birsen i Flin sa po 13, Korkmaz i Bitim sa po 11 poena.