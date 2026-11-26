Jedan koš Sanadzea , pa dve trojke i eto gostiju u prednosti posle dva i po minuta košarke u drugom kvartalu, zbog čega je morao da ide tajm-aut Grčke. Onda je krenula borba za svaki koš i gurka pod košem Adetokunba, Čugaza i Šengelije . Tuča je krenula, nije bilo više rastrčavanja i brze igre, već se igrala stara, dobra košarka. Gruzija je vodila i vodila, igrala dobru odbranu, došla do +5 i na poluvreme otišla sa tri poena viška. Posle velike borbe za svaki koš.

Raspoloženi Dorsi i Mitoglu odgovarali su Toku Šengiliji, koji je samo 24 sata ranije igrao evroligašku utakmicu, tako da je ovaj duel od početka bio zanimljiv. Grčka je dobrom odbranom uspevala da odbije napade Gruzije, i preko raspoloženih Kalaicakisa i Čugaza dolaze do sedam poena prednosti na prvom malom odmoru, što je za njih bilo odlično. Dali su 27 poena za deset minuta, nešto što im je baš nedostajalo da budu dobri u napadu, sada im se sve isplatilo. Našli su "žicu" i igrali kako Grci treba da igraju na domaćem parketu. Mada, nikada nije sve bajno kada se igraju ovakve utakmice.

Opet u trećoj deonici koš za koš i borba Tajlera Dorsija i Markisa Rida. Razmenjivali su pogotke, što spolja, što za dva, Gruzija je bila u prednosti, pa malo Grčka, pa malo izjednačenje... Svega je bilo. Papanikolau je trojkom na 81 sekundu do kraja trećeg kvartala doneo izjednačenje, zatim Kalaicakis i vođstvo, ali eto ga Markis Rid. Naturalizovani igrač daje četiri poena zaredom, jedan flouter i jedan "stepbek" za vođstvo na tri sekunde do kraja četvrtine, što donosi Gruziji koš prednosti na poslednjem malom odmoru.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Nisu popuštali gosti. Vratio se Šengelija, dao koš posle dva i po minuta igre, koliko nismo videli nijedan poen, pa Rid pobedljava za osetljiviju prednost i znalo da se će u poslednjih pet minuta biti drama. Posebno kada je Mitoglu sa slobodnih bacanja poravnao rezultat. Na dva i po minuta do kraja Šengelija i Rid donose +4, podebljava opet Toko, ali se u poslednji minut ulazi sa dva poena plusa za goste.

Mnogo promašaja sledi. Dva puta Papanikolau promašuje za tri, Markis Rid isto nije bio precizan, a posle svega Toliopulos uspeva da ukrade loptu na 19 sekundi do kraja i Andronikašvili pravi faul. Na liniju penala ide Dorsi, koji pogađa prvo i na šok svih promašuje drugo, pa je morao da ide faul na drugoj strani. Fauliraju Korsantiju, koji isto daje jedno za +2 na devet sekundi do kraja i Grci uzimaju tajm-aut za poslednji šut.

Neverovatna scena dešava se u poslednjoj sekundi. Dorsi se diže na trojku za pobedu, faulira ga Andronikašvili opet i košarkaš Olimpijakosa promašuje prvi penal! Daje druga dva i meč odlazi u produžetak, a mogao je da donese pobedu Dorsi... Gde su stali tu su nastavili, mada ovog puta Grčka je konkretnija. Odmah vođstvo, odbijanje naleta Gruzije i onda Luncis pravo niotkuda – trojka i dvojka i eto ga +7 na minut i po do kraja! Markis Rid je pokušao, odbio ga je Toliopulos na ulasku u poslednji minut za +7, ali bez drame ne može. Pet brzih poena za goste, i na 28 sekundi opet je tek dva poena prednosti za Grke.

Grci su promašili dvojku ispod koša, konkretno Papanikolau, posle čega Markis Rid uzima loptu i fauliran je od najiskusnijeg igrača, pa pogađa jedno slobodno bacanje. A onda, totalna glupost Kostasa Adetokunba! Udara Tornikea Šengeliju dok se izvodila lopta, što je nesportski faul i košarkaš Dubaija pogađa dva penala za vođstvo 89:88 na 16 sekundi do kraja.

Ludilo nije stalo jer je Markis Rid fauliran po izvođenju lopte jer je tako moralo i opet pogađa jedno slobodno bacanje. Uspeo je naturalizovani igrač posle toga da oduzme loptu Dorsiju, da doda do Šengelije, koji sa dva penala donosi neverovatnu pobedu Gruziji.

Gruziju su do pobede predvodili fenomenalni Markis Rid sa 30 poena, Tornike Šengelija sa 25 poena, 11 skokova i pet asistencija i Duda Sanadze sa 13 poena. Kod Grčke su se istakli Dinos Mitoglu sa 19 poena i osam skokova, Dorsi sa 17, Toliopulos sa 15 i Čugaz sa 11 poena.