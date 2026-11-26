Košarkaški reprezentativci Islanda savladali su Bosnu i Hercegovinu rezultatom 113:101 i tako upisali četvrtu pobedu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. godine. Domaćin je od starta nametnuo izuzetno brz i efikasan ritam, ubacivši čak 32 poena već u prvoj četvrtini za devet poena viška, dok je selekcija BiH uzvratila sa 34 poena u drugoj deonici i na odmor otišla sa minimalnim zaostatkom od 60:57.

Ključni trenutak susreta dogodio se u trećoj četvrtini koju je Island rešio u svoju korist sa 24:15 i u poslednjih deset minuta ušao sa komfornih 84:72. U završnom periodu oba tima su bila izuzetno raspoložena u napadu i postigla po 29 poena, ali gosti nisu uspeli da ugroze zasluženu prednost domaćina.