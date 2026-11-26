Bosna se smrzla na Islandu
Vreme čitanja: 2min | čet. 26.11.26. | 23:11
Island još jednom pokazao da niko ne sme da ih shvati olako
Košarkaški reprezentativci Islanda savladali su Bosnu i Hercegovinu rezultatom 113:101 i tako upisali četvrtu pobedu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. godine. Domaćin je od starta nametnuo izuzetno brz i efikasan ritam, ubacivši čak 32 poena već u prvoj četvrtini za devet poena viška, dok je selekcija BiH uzvratila sa 34 poena u drugoj deonici i na odmor otišla sa minimalnim zaostatkom od 60:57.
Ključni trenutak susreta dogodio se u trećoj četvrtini koju je Island rešio u svoju korist sa 24:15 i u poslednjih deset minuta ušao sa komfornih 84:72. U završnom periodu oba tima su bila izuzetno raspoložena u napadu i postigla po 29 poena, ali gosti nisu uspeli da ugroze zasluženu prednost domaćina.
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Najbolji akter utakmice bio je Elvar Fridrikson sa dabl-dabl učinkom od 30 poena i 10 asistencija, a sjajno su ga ispratili Palson sa 20 poena, Gudmundson sa 18 i Martin Hermanson, koji je uz 16 poena podelio i sedam asistencija. Kod reprezentacije Bosne i Hercegovine najefikasniji je bio Emir Sulejmanović sa 20 poena, dok su Adin Vrabac ubacio 18, a Amar Gegić 17 poena.
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U istom kvalifikacionom društvu, Litvanija je na svom terenu u Klajpedi bila ubedljiva protiv Srbije i slavila rezultatom 97:78. Posle ovih ishoda Island se približio Litvaniji na samo jednu pobedu zaostatka, dok je Bosna i Hercegovina ostala na tri trijumfa. Podsećanja radi, tri najbolje selekcije iz grupe izboriće vizu za Svetsko prvenstvo, dok je Turska već osigurala plasman.