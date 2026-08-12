Neće Slot, neće Ten Hag, ali hoće Roberto Martinez
Vreme čitanja: 1min | sre. 12.08.26. | 12:20
Dosadašnji selektor Portugalije prvi kandidat za novog stratega Holandije
Veliki rezultat sa reprezentacijom Belgije nije napravio. Pa nije ni sa Portugalijom, osim ako trofej Lige nacija ne računamo u epsko dostignuće. Na Mundijalu je ispao u osmini finala od Španije. Ali, sve to nije problem da Roberto Martinez ponovo bude nadomak posla da preuzme jednu od boljih selekcija u Evropi.
Španski stručnjak prvi je kandidat za novog selektora Holandije, bruje tamošnji mediji. Pošto su „ne“ rekli Arne Slot i Erik ten Hag, rukovodstvo je tražilo naredno rešenje i izbor je pao na Martineza.
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Iako nema nikakvih zvaničnih informacija, na osnovu ovog što je dostupno deluje da sve ide ka realizaciji i da će bivši selektor Belgije i Portugalije sada da preuzme konce u Holandiji. Bitna je to informacija i za srpski fudbal, jer će u narednom izdanju Lige nacija, koje počinje kraj septembra, Orlovi biti u grupi sa Holandijom, Nemačkom i Grčkom.
Zanimljivo je da je i Holandija na minulom Mundijalu završila takmičenje tako što je ispala od Španije, samo na narednom koraku, u četvrtfinalu.
Roberto Martinez pre nego što se bacio u reprezentativni fudbal vodio je engleske klubove Svonsi, Vigan i Everton.