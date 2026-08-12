Neće Slot, neće Ten Hag, ali hoće Roberto Martinez

Iako nema nikakvih zvaničnih informacija, na osnovu ovog što je dostupno deluje da sve ide ka realizaciji i da će bivši selektor Belgije i Portugalije sada da preuzme konce u Holandiji. Bitna je to informacija i za srpski fudbal, jer će u narednom izdanju Lige nacija, koje počinje kraj septembra, Orlovi biti u grupi sa Holandijom, Nemačkom i Grčkom.

Zanimljivo je da je i Holandija na minulom Mundijalu završila takmičenje tako što je ispala od Španije, samo na narednom koraku, u četvrtfinalu.

Roberto Martinez pre nego što se bacio u reprezentativni fudbal vodio je engleske klubove Svonsi, Vigan i Everton.