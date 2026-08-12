Posle četiri godine u Atletiku, Molina ponovo u Italiji: Roma dobila veliko pojačanje

Molina se tako vraća u Italiju, gde je prethodno nastupao za Udineze. U najboljim je igračkim godinama (28) i dolazi u tim koji će u predstojećoj sezoni nastupati u Ligi šampiona, što je sigurno bio važan faktor da prihvati novi izazov. Vredi napomenuti da je u Udinama imao dve izvanredne sezone, tokom kojih je blistao i izrastao u jednog od najofanzivnijih i najtraženijih bekova tog perioda. Učinak od 10 golova i sedam asistencija na 68 takmičarskih utakmica otvorio mu je put ka Atletiku i La Ligi. Sada, četiri sezone kasnije, vraća se u italijanski fudbal.

Na nedavno končanom Mundijalu, na putu do vicešampionskog zvanja Argentine, Molina je odigrao sedam od osam utakmica, dok je u Kataru odigrao svih sedam u pohodu na svetsku titulu. Pažnju je privuklo i njegovo nesportsko ponašanje nakon poraza u finalu od Španije, kada je udario Rodrija.

Što se Rome tiče, ona nastavlja da se pojačava i blizu je dogovora sa Interom oko još jednog fudbalera koji igra po desnom boku – Luisa Enrikea.