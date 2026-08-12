Posle četiri godine u Atletiku, Molina ponovo u Italiji: Roma dobila veliko pojačanje
Vreme čitanja: 2min | sre. 12.08.26. | 12:15
Argentinski desni bek potpisao četvorogodišnji ugovor sa Vučicom, Madriđanima 13.000.000 evra obeštećenja, plus šest kroz bonuse
Nakon četiri godine u dresu Atletiko Madrida, Nauel Molina vraća se tamo odakle je i došao na Metropolitano – u Seriju A. Roma je ozvaničila transfer argentinskog desnog beka, koga dovodi za obeštećenje od 13.000.000 evra, plus dodatnih šest miliona u vidu dostižnih bonusa. Na taj način, Atletiko bi nadoknadio novac svojevremeno uložen za njegovo dovođenje iz Udinezea. Neto plata fudbalera u Rimu iznosiće 2,8 miliona evra. Ugovor je potpisan do 2030. godine.
Njegov mandat u Madridu bio je toplo-hladno. Možda čak sa više padova nego uspona, iako je za Atletiko odigrao 145 utakmica, postigao osam golova i zabeležio 12 asistencija. Iako je uvek bio ‘argentinski’ požrtvovan i odan Simeoneov vojnik, standardan je bio samo u prvoj sezoni u Atletiku, ali mu je kasnije uloga bila sužena, zbog konkurencije koju je stvarao sjajni Markos Ljorente.
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Molina se tako vraća u Italiju, gde je prethodno nastupao za Udineze. U najboljim je igračkim godinama (28) i dolazi u tim koji će u predstojećoj sezoni nastupati u Ligi šampiona, što je sigurno bio važan faktor da prihvati novi izazov. Vredi napomenuti da je u Udinama imao dve izvanredne sezone, tokom kojih je blistao i izrastao u jednog od najofanzivnijih i najtraženijih bekova tog perioda. Učinak od 10 golova i sedam asistencija na 68 takmičarskih utakmica otvorio mu je put ka Atletiku i La Ligi. Sada, četiri sezone kasnije, vraća se u italijanski fudbal.
Na nedavno končanom Mundijalu, na putu do vicešampionskog zvanja Argentine, Molina je odigrao sedam od osam utakmica, dok je u Kataru odigrao svih sedam u pohodu na svetsku titulu. Pažnju je privuklo i njegovo nesportsko ponašanje nakon poraza u finalu od Španije, kada je udario Rodrija.
Što se Rome tiče, ona nastavlja da se pojačava i blizu je dogovora sa Interom oko još jednog fudbalera koji igra po desnom boku – Luisa Enrikea.