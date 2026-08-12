Glasine vode u Tel Aviv, realnost NBA: Vestbruk daleko od Evrolige
Vreme čitanja: 2min | sre. 12.08.26. | 12:39
Mark Stajn i Bret Sigel demantovali priču o pregovorima plejmejkera sa Hapoelom
Dok je Rasel Vestbruk još uvek u potrazi za novom sredinom koja će da udomi nekadašnjeg MVP-a, tiho se kroz društvene mreže počinju nagađati moguće destinacije. Jedna od onih koja je svima upala u oko jeste Hapoel iz Tel Aviva, a s obzirom na to kakve izjave i ponude često ima predsednik kluba Ofer Janaj, neki su čak pomislili da bi takav scenario mogao da bude realan.
Ipak, od Vestbrukovog dolaska u Evroligu neće biti ništa. NBA insajderi Mark Stajn i Bret Sigel demantovali su priče o pregovorima sa Hapoelom, uz tvrdnje da plejmejker i dalje namerava da karijeru nastavi u NBA ligi.
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Prema Stajnovim saznanjima, nekadašnji MVP nema nameru da napusti najjaču ligu sveta.
„Jedan izvor blizak čitavom procesu rekao je da je nedavni izveštaj prema kojem Rasel Vestbruk pregovara o odlasku u inostranstvo i potpisu za Hapoel iz Tel Aviva ‘smešno neistinit’“.
Slične informacije ima i Sigel, koji tvrdi da niko od njegovih izvora iz lige nije čuo za potencijalni dogovor sa Hapoelom.
„Razgovarao sam sa više ljudi iz različitih NBA timova i pitao ih da li su čuli nešto o tome, ali niko nije čuo za takvu mogućnost".
(1.30) DALAS Ž - TORONTO Ž (4.00)
Vestbruk je iza sebe ostavio sasvim solidnu sezonu u Sakramento Kingsima, gde je na 64 utakmice prosečno beležio 15,2 poena, 6,7 asistencija i 5,4 skoka, uz 29 minuta provedenih na parketu.
Jedna od opcija za plejmejkera jeste upravo ostanak u Sakramentu. Kingsi su već ispitali mogućnost nastavka saradnje, ali ostaje pitanje da li bi Vestbruk bio spreman da se vrati ukoliko ga naredne sezone očekuje manja uloga u timu.
Slična situacija pratila ga je i prošlog leta, kada je novi angažman pronašao tek sredinom oktobra, pa nije isključeno da se potraga ponovo oduži. Ipak, za sada je jasno da od Evrolige nema ništa, a Vestbruk je fokusiran na pronalazak ekipe u kojoj će odigrati svoju 19. NBA sezonu.