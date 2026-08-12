Glasine vode u Tel Aviv, realnost NBA: Vestbruk daleko od Evrolige

Prema Stajnovim saznanjima, nekadašnji MVP nema nameru da napusti najjaču ligu sveta.

„Jedan izvor blizak čitavom procesu rekao je da je nedavni izveštaj prema kojem Rasel Vestbruk pregovara o odlasku u inostranstvo i potpisu za Hapoel iz Tel Aviva ‘smešno neistinit’“.

Slične informacije ima i Sigel, koji tvrdi da niko od njegovih izvora iz lige nije čuo za potencijalni dogovor sa Hapoelom.

„Razgovarao sam sa više ljudi iz različitih NBA timova i pitao ih da li su čuli nešto o tome, ali niko nije čuo za takvu mogućnost".

(1.30) DALAS Ž - TORONTO Ž (4.00)

Vestbruk je iza sebe ostavio sasvim solidnu sezonu u Sakramento Kingsima, gde je na 64 utakmice prosečno beležio 15,2 poena, 6,7 asistencija i 5,4 skoka, uz 29 minuta provedenih na parketu.

Jedna od opcija za plejmejkera jeste upravo ostanak u Sakramentu. Kingsi su već ispitali mogućnost nastavka saradnje, ali ostaje pitanje da li bi Vestbruk bio spreman da se vrati ukoliko ga naredne sezone očekuje manja uloga u timu.

Slična situacija pratila ga je i prošlog leta, kada je novi angažman pronašao tek sredinom oktobra, pa nije isključeno da se potraga ponovo oduži. Ipak, za sada je jasno da od Evrolige nema ništa, a Vestbruk je fokusiran na pronalazak ekipe u kojoj će odigrati svoju 19. NBA sezonu.