Ostoja Mijailović: Moj posao nije da treneru biram igrače; Smailagić bio želja, ali...
Vreme čitanja: 3min | sre. 12.08.26. | 12:55
"Nećemo licitirati rokovima samo da bismo zadovoljili očekivanja javnosti. Radićemo brzo, ali nećemo raditi panično"
Otkrio je prvi čovek Partizan Mozzart Beta Ostoja Mijailović da je nedavno odbijena mogućnost dovođenja poslednjeg pojačanja Crvene zvezde Nika Vajlera Beba, ali i da je bilo ozbiljnih pregovora sa Lonijem Vokerom koji je na kraju završio u Denver Nagetsima, a u nastavku velikog intervjua za Kurir, govorio je prelaznom roku, zašto nije došao Alen Smailagić, ali i sezonskim kartama...
Za početak, o Partizanovoj situaciji na tržištu.
“Nije tajna da smo na tržištu i da želimo još nekoliko kvalitetnih igrača. Znamo kad počinju pripreme i kad počinje sezona, ali nećemo licitirati rokovima samo da bismo zadovoljili očekivanja javnosti. Radićemo brzo, ali nećemo raditi panično. Ako se pojavi igrač koji odgovara našoj viziji, možemo reagovati odmah. Ako se ne pojavi, nećemo dovoditi igrača samo da bismo mogli da kažemo da smo nekoga doveli. Partizanu trebaju prava pojačanja, a ne popunjavanje broja”, rekao je Mijailović za Kurir i dodaje:
”Zaključenim poslovima sam zadovoljan. Ali neću unapred proglašavati prelazni rok uspešnim. Konačnu sliku ćemo imati kad kompletiramo tim i vidimo kako izgledamo na terenu. To je jedino pravo merilo. Možemo danas da pričamo o imenima, budžetu i tome ko je koliko plaćen, ali na kraju se sve svodi na ono što ekipa pokaže na parketu”.
Izabrane vesti
25. septembar, 2045: (1,70) Partizan Mozzart Bet (14,5) Olimpija Milano (2,30)
Govorio je Mijailović i o tome kako teče proces dovođenja igrača u Humskoj.
”Proces je vrlo jasan. Stručni štab definiše šta mu je potrebno, sportski sektor analizira tržište i priprema potencijalna rešenja. Gledaju se igrački kvaliteti, statistika, karakter, zdravstveno stanje, uklapanje u sistem, ali i finansijski uslovi. Kad se stručni štab i sportski sektor usaglase oko igrača, kreću pregovori. Moj posao nije da treneru biram igrače. Moj posao je da obezbedim da klub može da ih plati i da zaštitim finansijsku stabilnost Partizana. Dakle, struka bira igrača, a predsednik i Upravni odbor odlučuju da li je finansijski okvir prihvatljiv za klub. To je podela odgovornosti i tako treba da bude”.
Otkrio je i da li je Alen Smailagić imao ponudu crno-belih i da li mu je nuđeno više para od drugih klubova?
”Nije. Alen jeste bio tema naših internih razgovora, kao što su mnogi igrači tema naših razgovora. Ali ni u jednom trenutku nije bilo ponude s naše strane. To je još jedan primer razlike između onoga što se stvarno dešava u klubu i onoga što se plasira u javnosti. Kad Partizan nekome pošalje konkretnu ponudu, onda možemo da razgovaramo o ponudi. U ovom slučaju ponude nije bilo”.
Na pitanje da li očekuje da prodaja sezonskih ulaznica bude na nivou iz prošlih sezona, ističe:
”Neću da prognoziram brojke, jer nisam naročito dobar prognozer. Očekujem, međutim, da podrška navijača bude na nivou veličine Partizana. Mi ćemo svoj deo posla uraditi. Napravićemo tim za koji verujemo da zaslužuje njihovu podršku, a onda očekujem da navijači budu uz svoj klub. Partizan nije velik zbog jednog predsednika, jednog trenera ili jednog igrača. Partizan je velik zato što pripada generacijama ljudi. I zato očekujem da Arena bude puna”, kaže Mijailović za list Kurir.
Kompletan intervju Ostoje Mijailovića za Kurir možete pročitati u dnevnom izdanju ili na sajtu.