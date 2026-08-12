Ostoja Mijailović: Moj posao nije da treneru biram igrače; Smailagić bio želja, ali...

Otkrio je prvi čovek Partizan Mozzart Beta Ostoja Mijailović da je nedavno odbijena mogućnost dovođenja poslednjeg pojačanja Crvene zvezde Nika Vajlera Beba, ali i da je bilo ozbiljnih pregovora sa Lonijem Vokerom koji je na kraju završio u Denver Nagetsima, a u nastavku velikog intervjua za Kurir, govorio je prelaznom roku, zašto nije došao Alen Smailagić, ali i sezonskim kartama...

Za početak, o Partizanovoj situaciji na tržištu.

“Nije tajna da smo na tržištu i da želimo još nekoliko kvalitetnih igrača. Znamo kad počinju pripreme i kad počinje sezona, ali nećemo licitirati rokovima samo da bismo zadovoljili očekivanja javnosti. Radićemo brzo, ali nećemo raditi panično. Ako se pojavi igrač koji odgovara našoj viziji, možemo reagovati odmah. Ako se ne pojavi, nećemo dovoditi igrača samo da bismo mogli da kažemo da smo nekoga doveli. Partizanu trebaju prava pojačanja, a ne popunjavanje broja”, rekao je Mijailović za Kurir i dodaje:

”Zaključenim poslovima sam zadovoljan. Ali neću unapred proglašavati prelazni rok uspešnim. Konačnu sliku ćemo imati kad kompletiramo tim i vidimo kako izgledamo na terenu. To je jedino pravo merilo. Možemo danas da pričamo o imenima, budžetu i tome ko je koliko plaćen, ali na kraju se sve svodi na ono što ekipa pokaže na parketu”.