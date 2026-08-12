Nikolić: Sa AEK-om ću slaviti, zabavljati se i umreti

Dakle pune tri decenije tim iz Atine nije došao do pehara Superkupa Grčke i ovo je sjajna prilika da trener Marko Nikolić još jednom potvrdi da je AEK trenutno najbolji u Grčkoj.

"Srećan sam što sam na Kritu, prelepom ostrvu sa velikim brojem navijača AEK-a. Ovo je borba za pehar, u svim zemljama se za ovaj pehar igra pred početak sezone i srećan sam što je naš Savez odlučio da se ovaj meč igra pre onih u Evropi, mada vi u drugim zemljama drugačiji. Svi smo zdravi, momci su dobro trenirali, ali prijateljski i zvanični mečevi nisu isto. Šanse su 50-50. Imaćemo podršku oko 7.000 navijača, mada teren nije dobar i vreme je teško za igru. OFI je odličan tim, ima veoma dobrog trenera, što će nam otežati posao. Detalji će odlučiti meč, ko god ne bude poklanjao, ko se bude više borio, uspeće. To sam preneo i igračima. Prošlo je 30 godina od kada smo poslednji put uzeli ovaj trofej i to je dodatna motivacija", kaže Marko Nikolić.

19.00: (1,62) AEK (3,80) OFI Krit (5,80)

Nova sezona, nove ambicije, jasno je da će se od Nikolića tražiti da nastavi u istom stilu. On kaže da ga to nimalo ne plaši.

"Kako je rekao Željko Obradović, ono što je prošlo, pripada prošlosti, važan je samo naredni meč, apsolutno smo koncentrisani samo na njega. U poređenju sa prošlom godinom, kada smo se ponašali vrlo skromno, isto ćemo raditi i sada, ovaj meč je proslava fudbala. Tako ga doživljavamo, daćemo 100 to i trebaće nam malo sreće da ga osvojimo. Nema generalke, ovo je finale i tako ulazimo u meč. Imamo igrače u koje apsolutno verujemo, bilo da je reč o mlađim, starijim, Grcima ili strancima, važno je da su svi dobri", dodao je Nikolić.

U taboru AEK-a svesni su da OFI i trener Hristos Kontis imaju poseban motiv, tako da ni u jednom trenutku neće potceniti protivnika.

"I ranije sam pričao kako je kolega sa klupe protivnika radio sjajan posao u Panatinaikosu, baš kao i u OFI-ju. Po meni, on je među najboljim trenerima Grčke u ovom trenutku", dodao je trener AEK-a.

Nikolić nije želeo da govori o ambicijama kipe sezoni koja predstoji.

"Ja sam neko ko vrlo čvrsto stoji na zemlji. Želim da ljudi iz AEK-a shvate da ne želim da brinemo oko toga što se desilo prošle godine. Želim da svi u organizaciji shvate da je najvažnije ono što ćete uraditi u budućnosti, da nije važno šta je bilo pre da ili tri meseca. Zaboravimo šta je bilo prošle godine, ubeđen sa da možemo da radimo nešto veliko i ove. To što smo uradili važno i veliko, ali neka se završi na tome. Moramo da gledamo unapred", poručio je srpski trener.

Ostalo je još vremena da se ekipa pojača u prelaznom roku, ali bivši trener Partizana i CSKA iz Moskve nije mogao da precizira da li će doći još neko.

"Sa ovim igračima i ovim timom, koji smatram najboljim na svetu, slaviću, zabavljati se i umreti. Ne mogu sada da pričam o transferima, samo o utakmici", zaključio je Nikolić.

Njegov kolega sa klupe OFI-ja, Hristos Kontis, izneo je niz pohvala na račun prvaka Grčke.

"Imaju sjajnog trenera, zasluženo su šampioni. Moramo da budemo pametni. Jako dobro se poznajemo i svesni smo težine susreta. Imamo ogroman motiv, ovaj tim raste jer osvaja i trofeje. Imamo šansu za novi i moramo da damo maksimum. Nije lako jer ovo prvi meč u sezoni, ali igramo kod kuće, osećamo se dobro i uzećemo trofej", optimista je Kontis.

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SUPERKUP GRČKE

Sreda

19.00: (1,62) AEK (3,80) OFI Krit (5,80)

*** kvote s podložne promenama