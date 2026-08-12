ZVANIČNO: Stiže Pep da zameni Kukurelju, Čelsijev ceh premašio 400.000.000 evra
Vreme čitanja: 5min | sre. 12.08.26. | 12:13
Može li "late bloomer" da pomogne Ćabiju Alonsu?
Četiri godine su Tod Boli i investicioni fond Clearlake Capital vlasnici Čelsija i još jedan prelazni rok klub će završiti sa utrošenih minimum 250.000.000 evra u pojačanja. Od ukupno pet leta, u čak u tri navrata ceh je prelazio 400.000.000 evropskih novčanica! To je slučaj i sada, posle ozvaničenja transfera novog levog beka Pepa Čavarije.
Kako je objavljeno, španski defanzivac potpisao je ugovor do juna 2032. godine, a Čelsi će na račun Rajo Valjekana uplatiti 19.000.000 evra fiksno, uz još minimum dva miliona evra na ime različitih bonusa. Tako je Ćabi Alonso popunio rupu odlaskom drugog sunarodnika, Marka Kukurelje. Španski stručnjak je dobio energičnog i svestranog beka koji, nalik na Kukurelju, može da ispuni više različitih zahteva trenera, s tim da je upravo ta srčanost nešto što je Čelsiju nedostajalo prethodnih godina.
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Pošto je Ćabi Alonso došao sa namerom da osvaja trofeje i ne radi samo na razvoju mladih igrača, Čavarija se dobro uklapa u zamišljenu koncepciju onoga što bi fudbalski trebalo da gledamo u Čelsiju, međutim finalista Lige konferencije sa Rajo Valjekanom jedan je od onih igrača koji su se kasnije razvili, a narod na Ostrvu bi to kategorisao kao “late bloomer”.
Posle godina provedenih u nižerazrednim klubovima Figueres i Olot, leta 2020. godine zapravo je počeo njegov pravi razvojni put, pod komandom trenera Hosea Ramona Rodrigeza. Čavarija je u tom momentu imao 22 godine i tek tada je okusio kvalitet drugoligaškog fudbala, međutim Rodrigez je znao šta dobija. Imao je talenat, fizički kvalitet da igra fudbal visokog intenziteta, daleko iznad nivoa španske Segunde. Njegov je paket, ipak, nosio sa sobom drugu boljku, da mu ostali aspekti igre nisu bili dovoljno razvijeni i to je bio proces u koji se trebalo upustiti. Trener Rodrigez je na to pristao i brzo je počeo da ubira plodove predanog rada. Čavarija je brzo postao mnogo bolji igrač nego kada je došao, pogotovo u tehničkom aspektu i u pogledu donošenja odluka.
Španski mediji pišu da je Čavariji najviše pomogao njegov mentalitet, jer je bio spreman da se ozbiljno žrtvuje zarad uspeha i trenirao je, narodski rečeno, kao konj da bi dostigao sadašnji nivo.
”Na treninzima je uvek bio taj koji nikada nije izneverio i pružao bi uvek iznad svog maksimuma”, rekao je Rodrigez za Skaj Sport.
Čavariju je sa Primerom upoznao Andoni Iraola. Tada 24-godišnji bek stigao je na Valjekas u transferu vredno 1.800.000 evra. Nema potrebne mnogo trošiti reči oko Iraole i toga koliko poštuje igrače koji mogu da igraju fudbal visokog intenziteta, dovoljno je samo pogledati šta je uradio sa Milošem Kerkezom u Bornmutu. Iraola je, uostalom, trener koji jako ceni svoje bekove i Čavarija je to prigrabio oberuče.
Pod komandom jednog od najpoštovanijih španskih trenera Čavarija je pokazao da može da radi i mnogo više od trčanja duž aut liniji, zbog čega je s vremenom počeo da dobija i veća zaduženja, od toga da je više pomagao veznom redu, do toga da je svoju igru nadograđivao elementima koji mu dotad nisu bili jača strana. Ipak, baš zbog toga je Čavarija i stekao reputaciju jednog od najvećih radnika među bekovima u španskom fudbalu.
Njegov kvalitet dodatno je podigao Injigo Perez tokom tri zajedničke godine u Raju. Čavarija je upravo Pereza opisivao kao najboljeg trenera sa kojim je radio, jer mu je pomogao da procveta u modernog beka sposobnog da se adaptira na sve aspekte timske igre.
Kulminacija njihovog zajedničkog rada bila je prošla sezona, kada je skromni klub iz Madrida stigao do istorijskog finala Lige konferencije. Zanimljivo je da je Čavarija bio označen kao jedan od ključnih igrača tima, sa preko 2.000 dodira sa loptom u prvenstvu i mnogo ozbiljnih rola na poziciji krila. Zato je u naprednim statističkim analizama među desetak najboljih bekova u celom takmičenju po broju po broju prodora i osvojenih kornera za svoj tim. Istovremeno se našao takođe u grupi od desetak igrača sa najvećim brojem zaustavljenih prodora u fazi odbrani i po broju osvojenih lopti u defanzivnoj trećini.
I sada se mnogi pitaju da li Pep Čavarija može da bude za Čelsi ono što je Ćabiju Alonsu bio Aleks Grimaldo u Bajer Leverkuzenu? Verovatno ne, ali i dalje može da bude neko ko će svojim prisustvom napred dodatno da razvlači protivničke odbrane i ima bitnu ulogu.
S druge strane, Pep Čavarija će prvi put u karijeri sa 28 godina igrati premijerligaški fudbal i to u jednom od najvećih klubova Evrope. Za razliku od Kukurelje koji je preko Brajtona stigao do Čelsija i sada Real Madrida, za Čavariju neće biti dodatnog vremena da se prilagodi na uslove fizički najzahtevnijeg fudbala na svetu, na Premijer ligu i pritisak velikih očekivanja.
Suštinski, Čavarija će morati da radi još mnogo kako bi zaista dostigao nivo najjače fudbalske lige na svetu, ali zbog svog mentaliteta i radne etike moguće je da će taj put proći bezbolnije nego što je to slučaj sa drugim fudbalerima koji se prvi put susreću sa ostrvskim načinom igre.
Bitna stavka je i ta što je timski igrač, dobar za atmosferu u svlačionici i što je u Raju važio za čoveka kojeg bi svako želeo u ekipi. Sve su to kvaliteti koje će i Ćabi Alonso znati da ceni, ali Čavariju čeka mnogo posla da se dokaže u surovom fudbalskom sistemu Premijer lige. I kod sunarodnika Ćabija Alonsa koji će takođe morati da pokaže da je kadar da se nosi sa velikim pritiskom, što nije uspeo u Madridu kao trener Reala.
Podsetimo, Čelsi je ovog leta platio 138.000.000 evra Aston Vili za Morgana Rodžersa, te 60.000.000 evra za štopera Maksensa Lakrou, pa još 57.000.000 za desnog beka Marka Palestru. Žovani Kvenda je iz lisabonskog Sportinga plaćen 50.000.000 evra, pa dvojac Strazbura Valentin Barko – Emanuel Emeha 65.000.000 evra...
Čelsi ove sezone neće imati teret evropskog fudbala na leđima, što može da bude i te kako bitna olakšavajuća okolnost za tim, Alonsa i Čavariju.