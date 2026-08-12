Klubovi traže da KSS preuzme rukovođenje KLS

"Poštovani,

Obraćamo Vam se kao klubovi učesnici Košarkaške lige Srbije i kao tužioci u postupku koji se pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu vodi protiv Udruženja klubova Košarkaške lige Srbije, povodom zakonitosti Odluke direktora takmičenja UK KLS br. 38/26 od 04.08.2026. godine.

Smatramo neophodnim da Košarkaški savez Srbije, kao matični i nadležni nacionalni granski sportski savez, bez odlaganja preduzme mere radi obezbeđivanja uslova za organizovanje Košarkaške lige Srbije u sezoni 2026/2027.

Naime, dosadašnji tok događaja nedvosmisleno ukazuje da UK KLS u ovom trenutku nije u faktičkoj i organizacionoj mogućnosti da obezbedi redovno funkcionisanje takmičenja.

U više navrata nije bilo moguće održati sednice Predsedništva i Skupštine UK KLS na način koji bi omogućio donošenje neophodnih odluka, budući da nije postojala potrebna većina ni za usvajanje dnevnog reda, a samim tim ni za meritorno odlučivanje o najvažnijim pitanjima vezanim za predstojeću sezonu. Upravo zbog takve blokade nije bilo moguće da organi UK KLS na redovan i statutom propisan način odluče o kalendaru takmičenja, propozicijama, disciplinskom pravilniku i finansijskom planu.

Pokušaj da se takva institucionalna blokada prevaziđe Odlukom direktora takmičenja br. 38/26 od 04.08.2026. godine sada je, privremenom merom Prvog osnovnog suda u Beogradu, pravno zaustavljen.

Sud je odredio privremenu meru kojom je obustavljena primena navedene odluke direktora takmičenja i zabranjeno da se na osnovu te odluke stavljaju na odlučivanje, usvajaju, proglašavaju usvojenim ili primenjuju, između ostalog, predlog kalendara takmičenja za sezonu 2026/2027, predlog propozicija takmičenja, predlog disciplinskog pravilnika i predlog finansijskog plana. Privremena mera traje do pravnosnažnog okončanja postupka, a žalba protiv rešenja ne odlaže njegovo izvršenje.

Praktična posledica ovakve sudske odluke jeste da direktor takmičenja, na osnovu sporne Odluke br. 38/26, više ne može ni da Skupštini UK KLS podnese predlog kalendara takmičenja na usvajanje, niti da sam, pozivajući se na mehanizme predviđene Statutom UK KLS, donese odluku o kalendaru takmičenja za sezonu 2026/2027.

Istovremeno, organi UK KLS — Predsedništvo i Skupština — očigledno nemaju potrebnu većinu za donošenje odluka bez kojih takmičenje ne može početi.

Na taj način stvorena je situacija u kojoj:

Organi UK KLS nisu u stanju da donesu neophodne odluke;

Direktor takmičenja je sudskom merom sprečen da spornu blokadu prevazilazi na način na koji je to pokušao;

Kalendar i druga osnovna akta za sezonu 2026/2027 nisu doneti;

Početak takmičarske sezone se neposredno približava.

U takvim okolnostima više nije reč o unutrašnjem sporu u UK KLS, već o realnoj opasnosti da nacionalno košarkaško takmičenje uopšte ne počne na vreme.

Kao klubovi koji su neposredno zainteresovani za redovno i zakonito održavanje Košarkaške lige Srbije, dužni smo da ukažemo da bi neodržavanje ili neblagovremeno organizovanje takmičenja imalo izuzetno teške posledice po klubove.

Klubovi su već pristupili pripremama za sezonu, zaključili ili zaključuju ugovore sa igračima, trenerima, sponzorima i drugim licima, preuzeli značajne finansijske obaveze i planirali poslovanje na pretpostavci da će nacionalno takmičenje biti uredno organizovano.

Neodržavanje takmičenja ili njegovo značajno odlaganje moglo bi prouzrokovati štetu koju bi kasnije bilo izuzetno teško, a u pojedinim segmentima i nemoguće nadoknaditi.

Imajući u vidu da Zakon o sportu upravo Košarkaški savez Srbije prepoznaje kao nadležni nacionalni granski sportski savez, koji je odgovoran za sistem nacionalnog takmičenja, smatramo da se više ne može čekati da se unutrašnja blokada UK KLS eventualno sama razreši.

Zbog svega navedenog,

MOLIMO I ZAHTEVAMO

Da Košarkaški savez Srbije, preko svojih nadležnih organa, hitno preduzme sve neophodne pravne, organizacione i faktičke mere radi neposrednog organizovanja Košarkaške lige Srbije za sezonu 2026/2027, odnosno da obezbedi da takmičenje počne i odvija se u skladu sa Zakonom o sportu, sportskim pravilima i interesima klubova.

Posebno molimo KSS da, imajući u vidu kratkoću raspoloživih rokova, bez odlaganja preuzme organizaciju takmičenja.

Smatramo da bi svako dalje odlaganje moglo ugroziti ne samo interese četiri kluba koji Vam se ovim putem obraćaju, već i interese svih klubova učesnika, igrača, trenera, sponzora i srpske košarke u celini.

U ovom trenutku pitanje više nije ko želi da organizuje takmičenje, već ko je u stanju da ga organizuje zakonito i na vreme.

Imajući u vidu nastalu institucionalnu blokadu UK KLS i dejstvo sudske privremene mere, smatramo da tu odgovornost sada mora preuzeti Košarkaški savez Srbije", stoji u saopštenju.