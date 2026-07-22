Neće Lebrona niko da požuruje

Lako može da ova saga potraje još neko vreme. Posle nekoliko javnih nastupa krajem prošle nedelje, tokom kojih nije dao ni najmanji nagoveštaj o tome gde nastavlja karijeru, Džejms je poručio da navijači ipak neće morati još dugo da čekaju. Komesar NBA lige Adam Silver priznao je da se liga nada brzom raspletu, jer Lebronova odluka direktno utiče na pravljenje rasporeda za novu sezonu. Tim za koji bude potpisao, bilo da su to Klivlend Kavalirsi, Majami Hit, Filadelfija Seventisiksersi, Golden Stejt Voriorsi, Minesota Timbervulvsi ili neko drugi, dobiće veći broj utakmica u nacionalnim televizijskim prenosima.

Ipak, za sve kao agent na kraju pita Rič Pol. On zna sve, on završava sve poslove, tako da uvek treba poslušati šta on ima da kaže.

"Video sam Adama Silvera u Njujorku i razgovarali smo o tome. Kao što sam već rekao, odluka je isključivo Lebronova. Ako još nije siguran, ne možete da ga požurujete. Nećemo dozvoliti da nas bilo ko požuruje. Nije važno. Ne želim da zvučim ovako oštro, ali jednostavno nećemo da nas neko požuruje. To je njegova odluka i doneće je kada bude spreman", rekao je Pol u svom podkastu "Game Over".

Više puta je ponovio da će sve biti urađeno isključivo po Džejmsovom vremenskom planu. Naljutile su ga i insajderske informacija, pa je morao da kaže da niko iz javnosti nema pouzdane informacije o tome gde će jedan od najboljih košarkaša svih vremena nastaviti karijeru.

"Reći ću još jednom, niko od tih ljudi ništa ne zna. Baš niko. Kažem to uz puno poštovanja jer još nismo doneli odluku da bi bilo ko mogao nešto da zna. Važno je da ljudi shvate da se ovde ne radi o pažnji ili spektaklu. Ovo nije predstava. On mora da donese poslovnu odluku i neće dozvoliti da bilo ko određuje kada će to da uradi".

Zanimljivo je da Rič Pol kaže da se ne radi o privilačenju pažnje, s obzirom da je ovo već deveta epizoda njegovog podkasta otkako je Lebron postao slobodan igrač, a iza Džejmsa je i vikend tokom kojeg je imao čak tri javna nastupa. Show must go on, što bi rekla pesma čuvene rok grupe Queen.