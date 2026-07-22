Šta Partizan menja za Evropu: Ne sme da bude nonšalantnosti, niti preskakanja stepenica

„ Rezultatski nije bilo sjajno, jer je Partizan na Ubu morao da osvoji sva tri boda. I da smo dobili tu utakmicu, i da nismo primili pogodak u poslednjim sekundama, opet bih govorio potpuno isto – Partizan mora da igra u kontinuitetu onako kako je izgledao u prvih pola sata. Nadam se da su igrači shvatili tu poruku. Koliko god da su mladi, većina ih je prošla školu Partizana, dobro znaju šta ovaj klub znači i nosi sa sobom, pa sam siguran da će sutra biti daleko bolje .“

Trener crno-belih se još jednom osvrnuo na šokantan remi na startu prvenstva (2:2), uz nadu da je lekcija ekspresno usvojena.

„ Moji igrači odlično znaju da nas čeka izuzetno ozbiljna takmičarska utakmica i siguran sam da će joj tako i pristupiti. Očekujem veliku podršku navijača sa tribina i dobru energiju na terenu. Ako se to poklopi i ako budemo ponovili uvodnih 25 do 30 minuta iz meča protiv Zemuna, siguran sam da ćemo opravdati ulogu velikog favorita “, počeo je izlaganje Ilić pred prvi susret drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije (četvrtak, 21 čas, TV Arena Premium 1).

Njegov tim je u subotu igrao loše, a četvrtak je prva idealna prilika da promeni sliku o sebi.

Parni valjak je postigao dva gola na stadionu „Dragan Džajić“, propustio još nekoliko zicera da na vreme „ubije“ utakmicu, pa je jasno da bi u samoj završnici napada ekipa morala da bude znatno konkretnija.

„Gledajući meč protiv Zemuna, ali i kompletne pripreme, vidim da Partizan zaista stvara šanse, ali ih olako propušta. Neke stvari mi se uopšte nisu svidele – pre svega nonšalantnost pojedinih igrača, čitave ekipe, pa i mene kao trenera. To moramo da menjamo u hodu. Izgledali smo dosta dobro na početku, a primili gol iz praktično jedine prave akcije rivala. Bez obzira na okolnosti, moramo da rotiramo, jer su nam u ovom zgusnutom rasporedu potrebni svi igrači.“

Ilić upozorava svlačionicu da ne sme da stvara lažnu sliku o evropskim dometima, a još manje da bilo koga potceni.

„Ova ekipa ne sme da preskače stepenice i da se ponaša kao da smo već prošli dalje. Videli ste i sami šta nam se dogodilo protiv Zemuna – ispustili smo dva boda zbog nedopustivih grešaka. To je i moja odgovornost kao trenera. Moramo da se ponašamo kao prava takmičarska ekipa, da reagujemo zrelije kada je ostalo svega par minuta ili sekundi do kraja. Iskreno se nadam da se takve stvari više neće ponavljati.“

Govoreći o rivalu iz Luksemburga, strateg Parnog valjka naglašava da je Una Štrasen skenirana iz svih uglova, ali i najavljuje nekoliko osveženja u startnih 11.

„Gledali smo mečeve rivala, dobili smo informacije od naših ljudi iz Luksemburga i jasno je da je Partizan favorit u ovom dvomeču. Ta uloga mora da se potvrdi na terenu. Ekipa Una Štrasen igra u fleksibilnim formacijama, najčešće 3-5-2 ili 4-3-3, a tim iz San Marina u prošlom kolu nije uspeo ozbiljnije da ih pritisne. Partizan bi trebalo da bude ekipa koja rukovodi ritmom i daje tempo utakmici. Što se tiče našeg sastava, sigurno će biti rotacija. I to nekoliko, jer tek izlazimo iz pripremnog perioda, a igrači takmičarsku formu mogu da podignu jedino kroz utakmice. Očekujem nekoliko novih igrača u startnih 11 u odnosu na duel sa Zemunom.“

Možda talentovanog Bogdana Kostića, koji svideo publici na prvenstvenom debiju.

„Svaki mladi igrač u Partizanu ima ogroman prostor za napredak, a Bogdan je svakako jedan od njih. Na Kostiću je da nastavi da radi, vredno trenira i na pravi način iskoristi svaki minut koji mu trener ukaže na terenu“, zaključio je Saša Ilić.