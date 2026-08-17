Nekad crveno-beli, sada crno-beli: Šerif Endijaje potpisao za PAOK

Zanimljiva odluka rukovodstva Samsuna da pusti Endijajea u Solun za manje novca nego što su ga doveli iz Crvene zvezde. Prošlog leta kada se Šerif preselio u Tursku, Samsun je za njega platio 5.000.000 evra. A, sada je pristao da ga pusti za dva miliona manje.

Izgleda da su u Turskoj više očekivali od njega, iako je Šerif imao sasvim solidan učinak: postigao je deset golova, uz tri asistencije, na 31 odigranoj utakmici.

U dugom PAOK-ovom saopštenju, u kojem se nabrajaju detalji iz biografije senegalskog napadača, stoji:

„PAOK objavljuje dovođenje Pape Šerifa Endijajea iz Samsuna na pozajmicu sa opcijom otkupa. Senegalski napadač će nositi dres sa brojem 27“.

Šerif Endijaje je u Crvenu zvezdu došao iz Adane Demirspor. Za srpske crveno-bele je odigrao 89 mečeva na svim frontovima i postigao 40 golova.