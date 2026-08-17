Nekad crveno-beli, sada crno-beli: Šerif Endijaje potpisao za PAOK
Vreme čitanja: 1min | pon. 17.08.26. | 15:19
Grci imaju opciju otkupa za 3.000.000 evra
Uživao je Šerif Endijaje u dresu Crvene zvezde, pogotovo je voleo da teroriše – crno-bele. Senegalac je čak osam puta bio strelac protiv Partizana i postao najefikasniji stranac u istoriji večitog derbija. Ali, od danas Šerif će nositi – crno-beli dres.
Ono što se danima najavljivalo, danas je dobilo zvaničnu potvrdu: Šerif Endijaje je novi fudbaler PAOK-a. Grci su uspeli posle dugih pregovora da dođu do sporazuma sa Samsunom. Senegalac dolazi na pozajmicu do kraja sezone, a nakon toga će ga klub iz Soluna otkupiti za 3.000.000 evra. Plata koju će Šerif zarađivati dok bude u PAOK-u je 1.000.000 evra.
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Zanimljiva odluka rukovodstva Samsuna da pusti Endijajea u Solun za manje novca nego što su ga doveli iz Crvene zvezde. Prošlog leta kada se Šerif preselio u Tursku, Samsun je za njega platio 5.000.000 evra. A, sada je pristao da ga pusti za dva miliona manje.
Izgleda da su u Turskoj više očekivali od njega, iako je Šerif imao sasvim solidan učinak: postigao je deset golova, uz tri asistencije, na 31 odigranoj utakmici.
U dugom PAOK-ovom saopštenju, u kojem se nabrajaju detalji iz biografije senegalskog napadača, stoji:
„PAOK objavljuje dovođenje Pape Šerifa Endijajea iz Samsuna na pozajmicu sa opcijom otkupa. Senegalski napadač će nositi dres sa brojem 27“.
Šerif Endijaje je u Crvenu zvezdu došao iz Adane Demirspor. Za srpske crveno-bele je odigrao 89 mečeva na svim frontovima i postigao 40 golova.