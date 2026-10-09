Nema drugog objašnjenja - to je proklet klub! (VIDEO)

U 88. minutu Ludovit Rejs je smanjio na 1:2, Verder krenuo jako, na sve ili ništa, mada bez velike nade da će uspeti, jer vreme je neumitno curilo, međutim gosti kao da su pretplaćeni na lude završnice u Dortmundu. Bio je prekid, centaršut Marka Grila , i bez obzira što se nekoliko igrača nalazilo u ofsajdu prilikom udarca Austrijanca po lopti, pogodak je bio regularan. Jedan, onaj najstariji, najiskusniji i najlukaviji, uleteo je iz drugog plana - Niklas Filkrug , i to je 2:2!

Dakle, mučila se Borusija 80. minuta, patila u nedostatku ideja u poslednjoj trećini terena - ruku na srce, ima i do sjajnog Karla Hajna koji je sakupio čak sedam odbrana - da bi Niko Kovač uvođenjem Konstantinosa Karecasa i Fabija Silve dobio ono što je hteo: razigraniju navalu, maštovitiju, agilniju, bržu; došao je domaćin na tim krilima do dva gola prednosti u razmaku od svega pet minuta, a onda kad su svi već bili uknjižili petu pobedu u isto toliko mečeva i idealan start posle ko zna koliko godina, zanemarujući utisak, dogodio se - tuš. Hladan, leden, neobjašnjiv.

Nakon ovakve završnice zaista je suvišno bilo šta drugo analizirati. Nemali je broj stručnjaka što su poverovali da je Niko Kovač uspeo da stabilizuje Borusiju, da umanji uticaj tog gubitničkog mentaliteta, no očito da to ne ide baš tako lako. I zaista, dugo se Milionerima nije dogodilo ovako nešto. Ipak, vratilo se kao bumerang, kad se najmanje očekivalo, i pokazatelj je zbog čega Bajern ni ove godine, očito je, neće imati ravnopravnog takmaca u trci za titulu.

Nego da se vratimo Verderu, zaslužio je...

Istu ovakvu režiju, ovakav scenario, momci iz Bremena predstavili su na 'fudbalskom festivalu' u Dortmundu prošle godine u januaru. Vodila Borusija 2:0 - Leonardo Bitenkur i Marvin Dukš u drugom poluvremenu izjednačili, odneli bod.

Još gore beše u avgustu 2022... Imala Borusija 2:0 do 89. minuta, a ostala bez ičega?! Li Bjukenan - 1:2, Niklas Šmit u 90+3 za 2:2, Oliver Burk u 90+5 za 2:3.

Prokleti, nema drugog objašnjenja. Možete samo misliti kako će sve izgledati u svlačionici večeras, sutradan na treningu...

A gde je bilo skroz opušteno? U Mozzartu i uz Mozzart. Ko je igrao keca nije imao razloga da se sekira zahvaljujući MOZZART RELAX-u. Mogao je Verder i do trećeg gola, kec se piše, kec zaokružen odmah pošto je Niko Šloterbek glavom pogodio za 2:0.

BUNDESLIGA – 5. KOLO

Petak

Borusija Dortmund - Verder Bremen 2:2 (0:0)

/Svenson 80, Šloterbek 85 - Rejs 88, Filkrug 90+2/

Subota

15.30: (11,0) Augzburg (7,75) Bajern Minhen (1,20) MOZZART RELAX

15.30: (3,05) Majnc (3,60) Bajer Leverkuzen (2,25) MOZZART RELAX

15.30: (2,40) Union Berlin (3,50) Elverzberg (2,85) MOZZART RELAX

15.30: (1,45) Hofenhajm (5,00) Hamburger (6,75) MOZZART RELAX

15.30: (4,70) Paderborn (4,50) Štutgart (1,65) MOZZART RELAX

18.30: (1,60) RB Lajpcig (4,30) Ajntraht Frankfurt (5,20) MOZZART RELAX

Nedelja

15.30: (2,10) Keln (3,60) Menhengladbah (3,35) MOZZART RELAX

17.30: (1,70) Frajburg (3,70) Šalke (5,10) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama