Nema više Pandura u Novom Pazaru, čaršija pominje Lalatovića

Pandurović, koji je krajem maja zamenio Nenada Lalatovića, na taj način pridružio se taze smenjenim Marku Neđiću, Marku Jakšiću, kao i ranijem kvartetu bivših - Jovanu Damjanoviću, Milanu Kuljiću, Dejanu Stankoviću i Miroslavu Tanjgi. Ispostavilo se da je poraz od Partizanu u Humskoj (0:1), gde su se gosti propisno ispromašivali i na kraju ostali praznih šaka, predstavljao i "labudovu pesmu" za stručnjaka iz škole crno-belih.

Kako saznajemo, poslednji sastanak Pandurovića i čelnika kluba protekao je u mirnom tonu - dogovoren je sporazumni raskid. Do imenovanja novog glavnokomandujućeg treninge će voditi dosadašnji članovi trenerskog tima Plavih - pomoćnik Aleksandar Sekulić i stručnjak za rad sa golmanima Radosav Ćirica.

Kroz različite faze je na poslednjem radnom mestu prošao sin nekadašnjeg reprezentativnog golmana Gorana Pandurovića. Krenulo se sa skromnim kadrom, kako to neretko biva u mnogim srpskim superligašima, ali su nakon serije prilično ozbiljnih dolaznih transfera, a vrhunac predstavlja povratak kapitena Adema Ljajića iz Sarajeva, apetiti naglo porasli. Od želje da se u tekućoj sezoni najpre sačuva elitni status, pojavio se plej-of kao primarni cilj, uz sve češće poređenje sa 2024/25, kada je ostvaren istorijski izlazak u Evropu. Sve to trebalo je "izrenderovati" u relativno kratkom vremenskom intervalu, što je ozbiljan izazov i za one sa mnogo više iskustva.

Priča se da Pazarci nisu imali primedbi na Pandurovićev trenažni proces, već je danak uzelo njegovo vođenje utakmica. Na 11 mečeva u Mozzart Bet Superligi - šest kući i pet na strani, ostvario je tri pobede, uz po četiri remija i poraza, što je dovoljno za trenutnu poziciju broj osam sa 13 bodova na kontu. Ostaće zabeležena odlična izdanja i pobede sa po 2:0 nad Vojvodinom i Železničarom u Pazaru, ali i kiksevi na istom mestu sa novajlijama u takmičenju Mačvom (1:1) i Zemunom (2:2), takođe i nokaut od Romantičara sa Karaburme (1:4). Isprsili su se Plavi i u duelima protiv večitih u Beogradu, iako nije bilo bodovnog efekta.

I onda na red dolazi omiljena tema za mnoge - biranje naslednika. Dva imena su se odmah izdvojila - Nenad Lalatović i Tomislav Sivić. Obojica povratnici na poznato odredište, Sivić i višestruki. Čelnici Novog Pazara nisu se još uvek oglasili po tom pitanju, ali glasine je nemoguće zaustaviti.

Lalatović je proletos bio tu, po odlasku Vladimira Gaćinovića. Ekipa je igrala plej-of, pobedila i Crvenu zvezdu na "Rajku Mitiću" (2:1). Dovodio se u vezu sa Nišlijama posle pozdrava sa Neđićem, a pošto do konekcije nije došlo rasplamsala se teorija o novoj epizodi harizmatičnog trenera u Pazaru.

Prekaljeni Sivić uradio je dosta dobrih stvari u dva mandata u kotlini. Nasledivši Dragana Radojičića malo nakon starta zimskog semestra, kroz baraž sa IMT-om (3:1, 0:2) izborio je opstanak u za Pazarce teškoj sezoni 2021/22, potom se vratio krajem avgusta 2024. umesto Nikole Trajkovića i ostao tu do februara i trenerskog "trejda" sa Spatrakom iz Subotice, kada je iz suprotnog smera došao Gaćinović. Pazar je tog proleća 2025. godine izborio kvalifikacije za Ligu konferencije.

Kako god, postaje i te kako zanimljivo u Novom Pazaru…