Vlahović se pokajao... Da, postoji put nazad

"Potražnja za Kolom Muanijem je velika. Pred nama je dug put. Vlahović? Nismo se sastali sa njim. Vrata su otvorena ne samo za Serlota, već i za druge igrače. Nikome ih ne zatvaramo. Na transfer-tržištu sve može da se promeni preko noći. Moramo da budemo spremni da dejstvujemo na svim frontovima, moramo da imamo globalnu viziju".

Šta se krija iza ovih reči Đovanija Karnevalija, novog šefa Juventusa? Da li je hteo nešto da poruči? Italijanske medije posebno je zaintrigirao onaj deo oko statusa Dušana Vlahovića, odnosno poruka "da vrata nikome nisu zatvorena".