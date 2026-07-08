Vlahović se pokajao... Da, postoji put nazad
Vreme čitanja: 2min | sre. 08.07.26. | 09:50
Srpski centarfor napravio prvi korak i pozvao klub, sad se Juve pita i postavlja nove uslove
"Potražnja za Kolom Muanijem je velika. Pred nama je dug put. Vlahović? Nismo se sastali sa njim. Vrata su otvorena ne samo za Serlota, već i za druge igrače. Nikome ih ne zatvaramo. Na transfer-tržištu sve može da se promeni preko noći. Moramo da budemo spremni da dejstvujemo na svim frontovima, moramo da imamo globalnu viziju".
Šta se krija iza ovih reči Đovanija Karnevalija, novog šefa Juventusa? Da li je hteo nešto da poruči? Italijanske medije posebno je zaintrigirao onaj deo oko statusa Dušana Vlahovića, odnosno poruka "da vrata nikome nisu zatvorena".
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Koliko god se prethodnih dana činilo da je ta saga oko odnosa srpskog napadača i Stare dame napokon gotova, izgleda da je pred nama još jedna epizoda. Mada je Vlahoviću istekao ugovor, i mada je postao slobodan igrač, koji se preko posrednika otvoreno nudio nekim od najvećih klubova (Barselona, Bajern), njegova turbulentna ljubavna priča sa Juveom, izgleda, još nije definitivno završena.
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Potaknut onim što je izjavio je Đovani Karnevali, Tutosport je došao do informacije da je 26-godišnji centarfor lično kontaktirao Bjankonere...
"Taj kontakt očigledno se dogodio bez posredovanja njegovog oca i proizilazi iz nedostatka ponuda koje bi odgovarale finansijskim apetitima Dušana Vlahovića. Izgleda da ga ne uzbuđuje naročito ono što Bešiktaš nudi, bez obzira što bi se u Istanbulu ponovo sastao sa Vinčencom Italijanom, sa kojim je sarađivao u sezoni 2021/22, dok je igrao za Fjorentinu".
Štaviše, torinski list izveštava da je reprezentativac Srbije stupio u kontakt sa nekoliko najbližih saigrača, a sve kako bi obnovili odnose. Navodi se još da je bi slučaj Vlahović mogao da bude prvi veliki izazov za novog tehničkog direktora Dame Rikija Masaru...
"Da li će se Dušan pojaviti u Kontinasi 13. jula na početku priprema kao da se ništa nije dogodilo? Prerano je reći tako nešto. Na kraju krajeva, potrebno je postići mnogo kompromisa, počevši od plate, preko provizija za njegovog oca. Postoji put nazad, ali sada samo pod Juventusovim uslovima. Igrač je napravio prvi korak".
A taman smo bili pomislili da je sve završeno...