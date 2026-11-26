Džepina je meč završio sa postignutim 31 poenom, uz šut sa distance 9/7, a na to je dodao šest skokova, dve asistencije i blokadu.

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Zaista je sjajno igrao mladi srpski as i bio najbolji pojedinac na obe strane, ali je VCU imao više raspoloženih igrača i na kraju slavio zahvaljujući flouteru Nika Luisa.

Ostalo je još malo vremena za Vašington da dođe do preokreta. Lopta se izvodila pod košem, pas je preko celog terena stigao do Džepine, koji je pokušao iz izuzetno teške pozicije da stigne do 10 trojke i obezbedi trijumf svom timu. Međutim, lopta je završila na prvom obruču i pobeda je pripala VCU. Imala je Srbija predstavnika i u redovima slavljeničke ekipe, pa je tako Lazar Đoković za 22 minuta upisao osam poena.