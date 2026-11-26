I start sezone sa Nemcem Markom Rozeom na kormilu je bio traljav, ali neverovatna serija Bornmuta, čak devet vezanih pobeda, što predstavlja rekord kluba. Prvi put su Trešnjice imale pet trijumfa zaredom u Premijer ligi, a čak sedam puta su sačuvale mrežu, u čemu je velika zasluga Petrovića.

18.45: (3,50) Selta (3,60) Bornmut (2,00)

U Ligama petice samo veću seriju pobeda ima Real Madrid u Primeri - 10, dok je Pari Sen Žermen posle 12 uzastopnih trijumfa ostao bez celog plena u sredu uveče protiv Rome na Parku prinčeva (2:2) u Ligi šampiona.

Svaki prelazni rok neki od ključnih igrača Bornmuta završe u nekom od velikana u Evropi. Sada je Aleks Skot na meti Čelsija za januarsku pijacu, dok Žuniora Krupija traže Arsenal, Pari Sen Žermen i Barselona, ali uprava Bornmuta neće da ga prodaje u januaru. U timu sa juga Ostrva procenjuju da bi za njega mogli da zarade i 100.000.000 evra. On je stigao pre godinu dana iz Lorijana, a mladi napadač postigao je već 13 golova na 35 mečeva za novi klub.

Bornmut igra iznad svih očekivanja i legitimni je kandidat za plasman u Ligu šampiona naredne sezone, a to može da ostvari osim Premijer lige i u Ligi Evrope ako osvoji tron. Bornmut je drugi favorit za osvajanje ovog trofej sa kvotom u Mozzartu od 6,00. Zasad, bukmejkeri najviše “vole” Benfiku – 4,50.

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U Ligi Evrope ove sezone, u premijernom izdanju, zabeležene su sve četiri pobede. Između ostalih, dobijen je Sosijedad na Anoeti na premijeri sa 2:1, dok je Milan razbijen krajem oktobra na Vitalitiju, najmanjem stadionu u Premijer ligi, bilo je čak 3:0.

Đorđe Petrović je u Premijer ligi na pet poslednjih utakmica samo jednom savladan, i to na meču sa Ipsvičem. U Ligi Evrope, Roze ga čuva, pa je branio samo u San Sebastijanu na početku takmičenja sredinom septembra i protiv Šturna iz Graca (3:0). Posle toga, na dve poslednje utakmice u Ligi Evrope protiv Milana i Sparte iz Praga, među stativama tima sa juga Engleske stajao je Italijan Mikele di Gregorio.

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Bornmut želi impresivnu seriju da zaokruži novim trijumfom u Galiciji protiv Selte (18.45). Tim iz Viga ima samo jednu pobedu u Ligi Evrope, uz tri neuspeha i bori se da opstane u nokaut fazi.

Nema Roze problema oko tima.

“Svi su spremni. Nema povređenih igrača. Radujemo se što su se u tim vratili Aleks Skot i Žunior Krupi”, rekao je nemački stručnjak.

Očekuje se da bi nekadašnji trener Salcburga i RB Lajpciga mogao da „promeša karte”.

“Poslednjih nedelja jutra posle utakmice su mnogo lakša jer kada pobeđujete, onda se jednostavno lepo osećate. Što se tiče vođenja ovog tima, to je uvek isto. Trpite povrede, razgovorate sa igračima, morate da donosite odluke, nije bitno da li pobeđujete ili gubite. U igri smo. Treba da iskoristimo adute koje imamo. Osećam da smo fokusirani, samouvereni i želimo da nastavimo ovu seriju”, istakao je Roze pred put u kišovitu Galiciju.

Što se tiče Petrovića, verovatno će i u Vigu šansu da dobije Italijan Di Gregorio, dok će srpski reprezentativac da se odmori za vikend i novi duel Premijer lige.

I na međunarodnoj sceni granitno izgleda odbrana Trešnjica, koja je primila samo dva gola. Uz Benfiku i Ferencvaroš, lideri su ovog takmičenja i izvesni učesnici osmine finala drugog po jačini evropskog takmičenja.

LIGA EVROPE – 5. KOLO

Četvrtak

18.45: (2,90) Olimpijakos (3,45) Milan (2,35)

18.45: (1,35) Olimpik Marselj (5,30) Levski (8,00)

18.45: (1,35) Union Sen Žiloaz (5,70) Leh (7,25)

18.45: (5,50) Viktorija Plzenj (4,80) Benfika (1,50) MOZZART RELAX

18.45: (5,50) Dinamo Zagreb (4,80) Leverkuzen (1,70)

18.45: (1,15) Salcburg (8,00) Ararat Jermenija (15,0) MOZZART RELAX

18.45: (1,25) Bešiktaš (6,25) Hapoel Ber Ševa (10,0)

18.45: (3,50) Selta (3,60) Bornmut (2,00)

21.00: (2,90) Sparta (3,70) AZ Alkmar (2,25)

21.00: (1,40) Ferencvaroš (5,30) Celje (6,50) MOZZART RELAX

21.00: (1,33) Hofenhajm (6,00) Šturm (7,00)

21.00: (2,15) Kristal Palas (3,90) Sosijedad (3,00)

21.00: (1,25) Lion (6,25) Lilestrem (10,0)

21.00: (4,40) Torense (4,30) Seltik (1,67) MOZZART RELAX

21.00: (1,18) Juventus (7,50) Omonija Nikozija (13,0)

21.00: (4,10) OFI (3,80) Anderleht (1,80)

21.00: (1,25) Sanderlend (6,00) Jagjelonija (11,0)

21.00: (2,95) NEC Najmehen (3,90) Ren (2,15)

***kvote su podložne promenama