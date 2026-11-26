Amerikanac je ovog leta završio šestogodišnji angažman u crveno-belom dresu i otisnuo se na novu adresu, potpisavši ugovor sa Turk Telekomom. Sinoć je Mekisik prisustvovao okršaju između Olimpijakosa i Hapoela iz Tel Aviva, a kako javlja pomenuti izvor ova poseta nije bila slučajna.

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Postoji obostrana želja da se ponovo uspostavi saradnja između tima iz Pireja i iskusnog beka, iako Mekisik ima važeći ugovor sa Turk Telekomom. Ipak, kako on ima velike simpatije kod navijača, trenera Jorgosa Barcokasa, a na sve to poznaje klub i sistem, nije nemoguće da dođe do obnavljanja saradnje koja je trajala više od pola decenije. Ipak, ta tako nešto potrebno je najpre da se postigne dogovor sa njegovim sadašnjim klubom.

Iskusni Amerikanac je ove sezone u dresu tima iz Ankare u Evrokupu prosečno beležio brojke od 8,4 poena, 1,7 asistencija i isto toliko skokova.