PREDLOZZI I TIPOVANJA (četvrtak): Zvezda u LK ne može bez goleade
Vreme čitanja: 1min | čet. 26.11.26. | 10:29
Pročitajte nekoliko predloga za 26. novembar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Dinamo bi pobedom prestigao Bajer Leverkuzen, međutim, to je lako reći, a teško učiniti. Od poslednjeg od ukupno tri trijumfa Modrih u 20 duela sa nemačkim klubovima prošlo je gotovo šest decenija, eventualno bi mogli da golom ukrase dvojku, u koju ni najmanje ne sumnjamo.
Konačan ishod
Ovo je obostrano veliki izazov s obzirom na to da Olimpijakos nastoji da ostane među neporaženim učesnicima ligaške faze (trenutno ih je sedam), a Milan da se primakne sredini tabele. Značaj utakmice isključuje goleadu, moguće je i KIXVPPX, ali mi vam ipak savetujemo 0-2.
Ukupno golova
Za razliku od Serije A, u kojoj ima dvocifren bodovni zaostatak za vodećim ekipama Juventus u ovom takmičenju gura po planu i ne bi trebalo da se “saplete” protiv objektivno značajno slabije Omonije, koja sve više posustaje u LE. Kec stiže uz kombinaciju sa 2-5 pogodaka.
Mozzart kombinazzije
Činjenica je da Atalanta nije na nivou one Gasperinijeve od pre nekoliko sezona, ali Borac u 21. veku nije ugostio ekipu većeg kalibra, koju predvodi stari “lisac” Mauricio Sari i Krajišnici će teško da izbegnu poraz. Golove obiđite, a ako želite veću kvotu tu je prelaz 2-2.
Konačan ishod
S obzirom na to da je Crvena zvezda osvojila jesenju titulu u Mozzart Bet Superligi završnica ligaškog dela LK biće joj u prvom planu. Utisak u prethodnim utakmicama nije bio sjajan i važno je da prikaže dobru partiju, a naš izbor je GG3+, što je standard za crveno-bele. Mozzart RELAX vam pomaže da izbor brže prođe.
Oba tima daju gol
Marko Roze čuva zaostavštinu Andonija Iraole, koji je doveo Bornmut do debija u Evropi. Austrijski trener je iskoristio zavidno međunarodno iskustvo da Trešnjice, koje u meč ulaze sa devet vezanih pobeda usmeri na pravi put i verujemo da će gosti da zadrže maksimalan učinak.
Konačan ishod
Ovo je jedan od derbija 4. kola i ne bi trebalo da razočara, tim pre što su i Frajburg i Tvente u odličnim formama. Na Evropa-Parku jesenas se radovao samo Bajern, tako da smo najskloniji kecu, ali i kombinacije keca i golova (recimo 1&3+ i 1&GG) deluju izuzetno primamljivo.
Mozzart kombinazzije
Sanderlend je u prošlom kolu nastupio u kombinovanom sastavu, te je “dobio po prstima” od zagrebačkog Dinama. Uvereni smo da su na Stadonu svetlosti naučili lekciju i da će Jagjeloniju dočekati sa svim vedetama, ali iako je kvota na keca mala forma domaćih savetuje oprez.
Konačan ishod