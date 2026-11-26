Trener Žalgirisa udara na Sterlinga Brauna: Decembar je, a on i dalje ne razume šta radimo
Vreme čitanja: 2min | čet. 26.11.26. | 10:49
Izgleda da Tomas Masjulis nije zadovoljan nekadašnjim članom crno-belih
Žalgiris je prilično lako poražen u Madridu od Reala - 108:93, a trener tima iz Kaunasa Tomas Masijulis je bio prilično ljut posle utakmice i direktno prozvao Sterlinga Brauna.
Litvanski stručnjak nije sinoć dao previše prostora nekadašnjem igraču Partizan Mozzart Beta jer je Braun odigrao tek sedam minuta i za to vreme ostao bez poena.
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Međutim, izjava šefa struke Žalgirisa posle meča jasno daje do znanja u čemu je problem.
"Pravi greške u odbrani i još uvek postoje stvari koje ne razume. Skoro je decembar, a on i dalje ne razume šta pokušavamo da radimo. Moja je krivica što nisam uspeo da mu to objasnim", rekao je Masiulis.
Deluje da Amerikancu fali požrtvovanja i energije.
"Tražio sam igrače koji žele da igraju, da se bore i koji su spremni da naprave pet ličnih grešaka. Pokušali smo da se vratimo u utakmicu u drugom poluvremenu, ali Real uvek im odgovor. Napravili smo previše nepotrebnih faulova. Možemo da izdvojimo 10 poena koje smo primili nakon faulova koje smo napravili boreći se za loptu. Takve greške ne smeju da se prave protiv ekipe kao što je Real", rekao je trener Žalgirisa.
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Jasno je da Sterling Braun nije u potpunosti zadovoljio očekivanja u Kaunasu. Bilo je tu ofanzivno dobrih partija, ali i onih mečeva u kojima Braun ne da nije prevaga na stranu Žalgirisa, već se može reći da je igrač manje.
Nekadašnji bek crno-belih je na brojkama od 9,4 poena, 2,9 skokova i 1,3 asistencije, ali očigledno da celokupan utisak nije nimalo pozitivan i da će morati mnogo bolje.