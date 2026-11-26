On veruje da ono najbolje tek dolazi za romaniste...

„Bolje da pričamo o budućnosti Rome koja je predivna. Mogu da osvoje Skudeto. Nemam nikakve sumnje da mogu da završe među najbolja 24 tima u Ligi šampiona. Nadam se tome i ne bih voleo ponovo da se sretnemo. Možda tek u finalu...“, istakao je strateg šampiona Evrope.

Romin trener Đan Pjero Gasperini nije padao u euforiju, ali je bio zadovoljan.

„Ponosan sam zbog večerašnjeg izdanja. Bilo je očigledno da nećemo menjati naš pristup ni protiv najboljeg tima, a PSŽ je u ovom trenutku svakako najbolji tim u Evropi. Oni nemaju samo mnogo talenta na raspolaganju, već i sjajnu organizaciju i čitav niz različitih sistema na koje mogu da se oslone. Bila je to velika utakmica za nas, ali ću je ponovo pogledati, jer je iz nje moglo mnogo toga da se nauči što nam može pomoći u nastavku Serije A i Lige šampiona.“

Opet se u strelce upisao Donijel Malen iako je ušao sa klupe. Ovoga puta je Gasperini adute sačuvao za drugo poluvreme, u kojem je padao protiv Reala i Junajteda.

„Malen je odigrao mnogo utakmica, uključujući i reprezentativne obaveze, pa je bilo pošteno dati priliku Kastru. Takođe je tačno da je plan bio da ga uvedemo u drugom poluvremenu, kada se utakmice i odlučuju. Dibala se takođe vratio protiv Parme posle više od mesec dana pauze, pa je trebalo voditi računa o njemu. Kristante je takođe mnogo igrao, ali sam uveo Pizilija, koji je bio fantastičan. Nije kao da su te igrače zamenili neki lošiji. Znali smo da će, ako ostanemo u igri, drugo poluvreme postati odlučujuće. PSŽ je uveo Dembelea i druge igrače najvišeg kvaliteta, tako da je neko vreme utakmica išla nama na ruku, a na kraju smo jedva čekali da sudija odsvira kraj.“

Kada je Fabio Kapelo video startnih jedanaest, zapitao se da li Gasperini i Roma dižu ruke od Lige šampiona kako bi se fokusirali na Seriju A, ali iza toga je stajao jasan plan.

„Posebno sam zadovoljan večeras“, nasmejao se Gasperini i dodao:

„Znao sam da postoje određeni rizici, ali ne i za mene, jer vidim da ovi momci napreduju. Ako uspemo da iznesemo ovakve utakmice, to je ogroman podstrek za sve.“

Soule je bio igrač koji je prošle sezone delovao kao da je na izlaznim vratima Rome, ali je umesto toga uspeo da igra sve bolje i bolje.

„Osim što je dobar igrač, on je i veoma pozitivan momak koji brzo uči i želi da napreduje. Ima tek 23 godine, sada je mnogo kompletniji nego što je bio, pošto je igrao po levoj strani iza dvojice napadača, dok ranije nije izlazio iz tog svog malog prostora. Sada dostiže zrelost i veoma sam srećan zbog njega, jer je u poslednjih nekoliko meseci zaista napredovao. Moj posao je da izvučem maksimum iz ovih igrača, ali ne mogu da im dodam karakteristike koje nemaju, već samo treba da im pomognem da procvetaju“, uveravao je Gasperini.

Na kraju, upitan je da li je Roma više fokusirana na Seriju A ili na Ligu šampiona.

„Ne puštamo ništa da nam isklizne iz ruku“, zaključio je.