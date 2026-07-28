(©MN Press)
Nemanja Čović ponovo u srpskom fudbalu, sada u dresu Spartaka
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Vreme čitanja: 1min | uto. 28.07.26. | 15:22
Ugovor na godinu plus godinu
Posle četiri godine igranja u Kini Nemanja Čović se vratio u srpski fudbal. Iskusni napadač postao je danas novi član Spartaka iz Subotice, sa kojim je potpisao ugovor na godinu plus godinu.
Moglo bi se reći da Čović u neku ruku zatvara krug svoje bogate karijere, pošto je za Spartak igrao u periodu od 2011. do 2013. godine.
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Sada će iskusni napadač, koji se vraća na teren posle duge pauze zbog povrede, imati zadatak da predvodi podmlađeni sastav subotičkog kluba u borbi za povratak u Mozzart Bet Prvu ligu Srbije.
Nemanja Čović je igrao za Vojvodinu, Proleter Novi Sad, Donji Srem, a u inostranstvu za Soligorsk, Minsk, Lamiju, bio je u mlađim kategorijama Parme, da bi poslednje četiri godine proveo u Kini.
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Spartak SuboticaNemanja ČovićMozzart Bet Prva liga Srbije
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