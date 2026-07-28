Nemanja Čović ponovo u srpskom fudbalu, sada u dresu Spartaka

Posle četiri godine igranja u Kini Nemanja Čović se vratio u srpski fudbal. Iskusni napadač postao je danas novi član Spartaka iz Subotice, sa kojim je potpisao ugovor na godinu plus godinu.

Moglo bi se reći da Čović u neku ruku zatvara krug svoje bogate karijere, pošto je za Spartak igrao u periodu od 2011. do 2013. godine.