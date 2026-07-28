Noa pozvao Ruda na spektakl u Londonu

Trostruki grend slem finalista ima skor u pobedama 6-3 na ovom takmičenju i značajno iskustvo iza sebe. " Lejver kup je jedan od najvažnijih turnira u mojoj sezoni. Ne postoji ništa slično u tenisu. Timska atmosfera je neverovatna, to što predstavljam Evropu mi uvek mnogo znači ", poručio je Rud .

Od ranije je poznato da će za Tim Evropa na devetom izdanju ovog takmičenja, koje je prvi put održano 2017. godine, igrati šampion Rolan Garosa, Nemac Aleksander Zverev, zatim sedmostruki grend slem šampion, Španac Karlos Alkaras, Italijan Flavio Koboli, Čeh Jakub Menšik i Španac Rafael Hodar.

"Kasper je upravo tip igrača kakvog želite da imate u svom timu. Fantastičan je takmičar, sjajan timski kolega i neko jako voli sve što predstavlja Lejver kup. Razočarani smo što nismo pobedili prošle godine, ali to nam daje samo još veću motivaciju", rekao je Janik Noa.

Što se tiče Tima Sveta, koji je prošle godine u San Francisku pobedio rezultatom 15-9, njih će sa klupe predvoditi selektor Andre Agasi i njegov zamenik, Patrik Rafter.

Tim Sveta čine Australijanac Aleks de Minor, Amerikanci Ben Šelton, Tejlor Fric, Lerner Tien i Tomi Pol, te Aleksander Bublik iz Kazahstana. Inače, Tim Sveta je trijumfovao u tri od četiri poslednja izdanja popularnog turnira.