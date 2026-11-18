„Iste boje, ista vera“.

Baš od te utakmice, navijači Partizana su u prilici da licitiraju za dresove koje su igrači kluba sa Topčiderskog brda nosili na tom susretu. Sve u sklopu činjenice da je Parni valjak postao deo MWS porodice sportskih timova.

„Match Worn Shirt je kompanija koja je osnovana 2017. godine sa ciljem da dodatno poveže fudbalske klubove sa svojim navijačima kroz model onlajn aukcija za dresove nošene na samim utakmicama. Danas MWS sarađuje sa preko 400 klubova, nacionalnih selekcija i sportskih organizacija, i njihovo interesovanje za Partizan predstavlja potvrdu veličine i prepoznatosti Parnog valjka u svetskim okvirima.

Ugovor u prvoj sezoni predviđa šest utakmica (od kojih će neke naknadno biti određene) sa kojih će navijači širom sveta imati priliku da licitiraju, a prva među njima je utakmica protiv bratskog PAOK-a.

Već od samog početka meča na sajtu www.mws.com mogli ste da licitirate za dresove koji su nakon utakmice potpisani od strane igrača (sa fotografijom kao dokazom) i poslati u sedište kompanije, odakle će čekati svog novog vlasnika.

Licitacija za dresove sa utakmice protiv PAOK-a traje još svega tri dana i zato požurite da obezbedite svoj dres sa istorijskog bratskog duela“, stoji u saopštenju crno-belih.