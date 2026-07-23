Nemci za Klopa uplaćuju 1.000.000 evra, poznati saradnici novog selektora Nemačke

Klop je imao važeći ugovor sa kompanijom Red Bul na poziciji šefa globalnog fudbalskog sektora do 2029. godine, bez izlazne klauzule, ali mu je austrijski gigant je dao zeleno svetlo za preuzimanje Pancera. Džentlmenski dogovor postignut je na sastanku u Njujorku, kojem su prisustvovali sportski direktor Red Bula Oliver Mintclaf i izvršni direktor za prodaju i marketing František Vaclavik.

Bild piše da će kompletan iznos doniranih sredstava biti direktno usmeren u medicinska istraživanja povreda kičmene moždine.

Klop će sa sobom povesti dugogodišnjeg saradnika Petera Kravica. Stručni štab reprezentacije činiće još i Pepajn Lejnders, bivši Klopov saradnik iz Liverpula, kao i nekadašnji fudbaler Sven Bender (37), koji je početkom jula sporazumno raskinuo ugovor sa Unterhahingom kako bi se priključio nacionalnom timu.