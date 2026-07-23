Janis izašao iz zone komfora: Još se ne osećam prijatno u Majamiju

Pričao je i prošlog leta da ne bi voleo da ode, da bi najlepše bilo da celu karijeru provede u timu koji ga je draftovao, gde je dva puta bio MVP, defanzivni igrač godine, MVP finala, šampion i sva ostala individualna i timska priznanja koja je pokupio za skoro deceniju i po. Davao je sve od sebe, trudio se, hteo da ostane lojalan, međutim više nije išlo. Pojavio se Majami, iskoristio situaciju, pa će od naredne sezone u dresu Hita opet pokušati da hara NBA ligom.

Nije još sve kako treba jer se nije privikao na trenutnu situaciju. Kako kaže, izašao je iz zone komfora.

"Zaista sam verovao da ću celu karijeru provesti u Milvokiju. Međutim, shvatio sam da sam predugo ostao u svojoj zoni komfora. Želeo sam da doživim nešto drugačije i srećan sam što sam sada u Majamiju. Biću iskren, u Majamiju se još ne osećam prijatno. Otići ću tamo i daću sve od sebe, ali moje srce je i dalje obojeno ljubičastom i zelenom bojom. Proveo sam prelepe godine u Milvokiju i taj period će zauvek ostati u mom srcu. To ništa ne može da promeni. Ne znam da li će se to ikada dogoditi, ali nadam se da ću, kada jednog dana budem odlazio iz Majamija, moći da se vratim u Milvoki, ako me budu želeli", rekao je u podkastu "AnesTea".

Podsećamo, Baksi su za Janisa dobili čak četvoricu igrača i to Tajlera Hira, Kelel Vera, Haimea Hakeza i Kasparsa Jakučionisa, zatim čak tri pika prve runde, uključujući i ovogodišnjeg koji se nalazi na 13. poziciji, plus zamenski pik i jednog pika druge runde. Hit je poslao i nezaštićene pikove prve runde za 2031. i 2033. godinu, zamenski pik 2030. i izbor druge runde 2033. godine.

Sada oni kreću od samog početka jer ih očekuje malo duža rekonstrukcija. Imaju sa čime da rade, ali biće dosta teži dani nego kada ih je Janis predvodio.