Kings Kangva kreće ka Atini! Umesto žuto-crnog oblači zeleni dres
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Vreme čitanja: 1min | čet. 23.07.26. | 18:54
Panatinaikosu nije smetalo što je reprezentativac Zambije igrao za Hapoel Ber Ševu u kvalifikacijama za Ligu šampiona
Kings Kangva će u narednom periodu postati stanovnik Atine, ali neće obući žuto-crni dres AEK-a, već zeleni Panatinaikosa. Danima je nekadašnji vezista Crvene zvezde bio vruća tema u Grčkoj, činilo se u jednom trenutku da je pitanje dana kada će se pridružiti četi Marka Nikolića.
Bio je AEK spreman da istrese četiri miliona evra za reprezentativca Zambije, ali uz bitan uslov: da Kings Kangva ne igra u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Vikingura. Želeli su u AEK-u da se obezbede kako bi Kangva imao pravo nastupa u plej-ofu.
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Povukli su ponudu čim su videli protokol sa Islanda, ali ta činjenica nije zasmetala Panatinaikosu. Grčki mediji danas prenose da će Kings Kangva gotovo sigurno pojačati Panatinaikos.
Čak tvrde da su Zeleni još tokom maja postigli dogovor sa jednim od najboljih igrača izraelskog prvenstva. Čekali su samo da imenuju novog trenera. Kada je Jakub Nistrup seo na klupu Atinjana, Panatinaikos je želeo da završi posao. Međutim, u igru se tada ponovo uključio AEK. I bio favorit za potpis Kingsa Kangve.
Grčki mediji ne navode koliko će Panatinaikos platiti Ber Ševi za Kingsa Kangvu.