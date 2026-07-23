Kings Kangva kreće ka Atini! Umesto žuto-crnog oblači zeleni dres

Kings Kangva će u narednom periodu postati stanovnik Atine, ali neće obući žuto-crni dres AEK-a, već zeleni Panatinaikosa. Danima je nekadašnji vezista Crvene zvezde bio vruća tema u Grčkoj, činilo se u jednom trenutku da je pitanje dana kada će se pridružiti četi Marka Nikolića.

Bio je AEK spreman da istrese četiri miliona evra za reprezentativca Zambije, ali uz bitan uslov: da Kings Kangva ne igra u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Vikingura. Želeli su u AEK-u da se obezbede kako bi Kangva imao pravo nastupa u plej-ofu.