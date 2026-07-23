Zemunsko dete dolazi da hapsi po Ajbroksu: Dragojević treći Srbin u Rendžersu

Još na Pohorju je bilo jasno da Vanja Dragojević broji poslednje dane u Partizanu. Negde u tom periodu Rendžers je poslao prvu ponudu od 4.500.000 evra koju je klub iz Humske odbio, ali ostavio prostor za dogovor. Kad se činilo da je priča utihnula, velikan iz Glazgova poslao je 5.000.000 fiksno uz 500.000 kroz bonuse i deset odsto od sledeće prodaje. Tad je Partizan popustio, prihvatio ponudu, a Dragojević je otišao na lekarske preglede i danas je zvanično postao novi fudbaler Rendžersa.

Vanja će u novom klubu nositi dres sa brojem 22 i zamišljen je kao zamena za Nikolasa Raskina. Reprezentativac Belgije nalazi se na izlaznim vratima Ajbroksa i meta je klubova iz "liga petice". Očekuje se da jedan deo novca od tranfera doskorašnjeg kapitena, Partizan preusmeri na dovođenje novih igrača. Prvi od njih trebao bi da bude Timoti Ouma iz praške Slavije koji je planiran da bude zamena za Dragojevića, ali i još dvojicu igrača.

Na rastanku, dosadašnji kapiten je ostavio poruku na klupskom sajtu:

"Sve što sam kao fudbaler postao, najvećim delom dugujem Partizanu. Od dečaka koji je napravio prve fudbalske korake u crno-belom, do kapitena koji je imao čast da predvodi svoj klub – svaki trenutak bio je poseban i zauvek će ostati u mom srcu. Hvala za sve uspomene, lekcije, prijateljstva i emocije koje ću nositi sa sobom kroz ceo život. Odlazim, ali deo mene zauvek ostaje u Humskoj. Volim te, Partizane!"

U prvom timu Partizana odigrao je Dragojević 52 utakmice i postigao četiri gola uz pet asistencija. Pojavio se u periodu kad je klub bio primoran da se osloni na snage iz sopstvene škole, pošto su neki bivši fudbaleri odbili da se vrate. Dobio je kapitensku traku, potpisao ugovor do 2030. uz izlaznu klauzulu od 15.000.000 evra. Naravno, odmah je bilo jasno da će Partizan usled teške finansijske situacije neće dobiti taj iznos, pa je i ovih 5.000.000 od Rendžersa dobar posao.