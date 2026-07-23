Baksi čiste kuću posle Janisa

Prema informacijama dobro obaveštenog NBA insajdera Evana Sajderija, Baksi nude li nude pomenutu dvojicu, ali za sada ne postoji veliko interesovanje drugih timova. Problem je ugovor Majlsa Tarnera. Centar je na leto 2025. godine stigao u Milvoki posle deset sezona provedenih u Indijana Pejsersima i tu su mu dali ozbiljan novac. Potpisao je četvorogodišnji ugovor vredan oko 109.000.000 dolara. Tridesetogodišnji centar ima ugovor do kraja sezone 2028/29, uz igračku opciju u poslednjoj godini vrednu 29.100.000 dolara, što je tek dodatni problem. Ugovor sadrži i klauzulu o bonusu od 15 odsto u slučaju trejda, pa bi tako ekipa koja bi ga dovela morala to da isplati.

Nije baš ni blistao u dresu Baksa, da bi neko zapeo za njega. Prošle sezone Tarner je na 71 utakmici beležio 11,9 poena, 5,3 skoka, 1,5 asistencija i 1,6 blokada po meču. Šutirao je 38,3 odsto za tri poena, ali svega 44 odsto iz igre. Veliki ugovor, igračka opcija, bonus za trejd, slabe brojke, odbrana koja ne postoji... Pitanje je ima li neko ko bi sve ovo uzeo.

Već kod Kuzme je druga situacija jer ulazi u poslednju godinu ugovora, pa će naredne sezone zaraditi 20.300.000 dolara. Iskusni krilni košarkaš je prošle sezone na 69 utakmica prosečno beležio 13 poena, 4,5 skoka i 2,7 asistencija, uz 49,2 odsto šuta iz igre i 34,7 odsto za tri poena.

Ako ga ne trejduju do početka nove sezone, biće lakše poslati ga negde kada bude bio kraj prelaznog roka u februaru jer bi mogao da bude koristan nekoj drugoj ekipi. Posebno jer mu ugovor ističe i nema daljih obaveza.