(©Starsport)
(©Starsport)

SASTAVI: Vojvodina - Ajaks, Lale hrabro na Kopljanike

čet. 23.07.26. | 18:53

Pratite uz Mozzart Sport dešavanja iz Novog Sada

Liga konferecije, 2. kolo kvalifikacija

VOJVODINA - AJAKS

Stadion: Karađorđe (Novi Sad)

Sudija: Migel Nogeira

Vojvodina (4-3-3): Rosić - Nikolić, Tanjga, Crnomarković, Baros - Petrović, Zukić, Đakovac - Ranđelović, Mulahusejnović, Sukačev.

Ajaks (4-3-3): Paes - Rosa, Bouman, Blind, Vindal - Klasen, Reger, Gluk - Berhujs, Dolberg, Godts.

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