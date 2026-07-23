Makabi više ne želi Vokera, on bi u NBA

Strašan je igrač Loni Voker. Surovi skorer koga je često nemoguće zaustaviti. Međutim, utisak je da mu je bitnije da da 20 poena nego da njegov tim pobedi. Zato postoji šansa da ode iz Makabija iz Tel Aviva.

Kako prenosi "Sport5", dve strane su blizu toga da se raziđu. Voker je imao NBA klauzulu koja je istekla 15. jula, a onda su igrač i njegovi agenti tražili da se taj rok produži. Makabi je na to pristao i dozvolio Vokeru da traži NBA angažman,