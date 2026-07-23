Makabi više ne želi Vokera, on bi u NBA
Vreme čitanja: 2min | čet. 23.07.26. | 17:46
Ali, konkretno ponudu iz najjače lige na svetu trenutno nema
Strašan je igrač Loni Voker. Surovi skorer koga je često nemoguće zaustaviti. Međutim, utisak je da mu je bitnije da da 20 poena nego da njegov tim pobedi. Zato postoji šansa da ode iz Makabija iz Tel Aviva.
Kako prenosi "Sport5", dve strane su blizu toga da se raziđu. Voker je imao NBA klauzulu koja je istekla 15. jula, a onda su igrač i njegovi agenti tražili da se taj rok produži. Makabi je na to pristao i dozvolio Vokeru da traži NBA angažman,
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Voker je imao nekoliko razgovora sa ekipama iz najjače lige sveta u Las Vegasu, ali zasad na stolu nema nijednu konkretnu ponudu. To što je Makabi prihvatio da produži rok Vokeru za odlazak u NBA je znak i da u Tel Avivu nemaju problem da on ode.
Izraelski mediji su pisali i da Makabi nije zadovoljan Vokerovim partijama prethodne godine. Očekivali su više od Amerikanca, odnosno da bude pre svega konstantan. Voker je bio čista suprotnost, previše je bilo amplituda u igri za nekog ko je najplaćeniji košarkaš u istoriji Makabija.
Takođe, Makabi se navodno već okrenuo potrazi za novim bekom, dok neki evroligaši pomno čekaju priliku da ugrabe Vokera. Rasplet cele situacije trebalo bi da dobijemo u narednim danima.