Slikar odbio da odloži četkicu: Dajte još malo najfinijeg platna, dok se gigant ne stabilizuje

U zvaničnom saopštenju kluba ističe se nemerljiv doprinos koji je hrvatski majstor doneo od svog dolaska u Milano u leto 2025. godine. Čelnici kluba naglašavaju da je jedna od najfinijih i najlegendarnijih figura svetskog fudbala u protekloj sezoni odigrala 37 utakmica i postigla dva gola, unoseći neophodno iskustvo, kvalitet, skromnost i veliku strast kako na terenu, tako i van njega.

Iako je na individualnom planu Modrić nadmašio sva očekivanja i dokazao da i dalje može da igra vrhunski fudbal, završnica sezone imala je gorak ukus za ceo klub. Milan je u samom finišu šampionata posustao, završio na petom mestu Serije A i za dlaku ostao bez plasmana u Ligu šampiona.

Krah u prvenstvu izazvao je pravi tektonski poremećaj u rukovodstvu kluba. Samo dan nakon završetka sezone otkaz ili sporazumni raskid dobili su šef stručnog štaba Masimilijano Alegri, sportski direktor Igli Tare, tehnički direktor Žofri Monkada i generalni direktor Đorđo Furlani.

U trenucima opšte nestabilnosti i rekonstrukcije, zavladala je opravdana strepnja navijača da bi i najveće zvezde mogle da napuste grad mode. Za samog Modrića postojala je i opcija odlaska u penziju, dok su mediji uveliko pisali o ponudi njegovog bivšeg kluba, Real Madrida, koji mu je nudio povratak u Španiju i preuzimanje jedne od funkcija u klupskom menadžmentu.

Ipak, neumoljivi takmičarski duh i želja za igrom na vrhunskom nivou pobedili su u Luki. Odlučio je da odloži penziju, odbije ponude i prihvati izazov stabilizacije giganta sa San Sira.

Milan u novu sezonu ulazi sa potpuno novom energijom i novim kormilarom, portugalskim stručnjakom Rubenom Amorimom, od koga se očekuje da ekspresno vrati ekipu u sam vrh italijanskog i evropskog fudbala. Prisustvo igrača Modrićevog kalibra biće od neprocenjivog značaja za Amorimov novi projekat i saigrače u svlačionici, pa će navijači na San Siru i naredne sezone moći da uživaju u magiji hrvatskog maestra.