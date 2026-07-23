Slikar odbio da odloži četkicu: Dajte još malo najfinijeg platna, dok se gigant ne stabilizuje
Vreme čitanja: 2min | čet. 23.07.26. | 18:35
Biće to 24. sezona Luke Modrića u seniorskom fudbalu, a druga u Milanu
Još je željan igre, ima kvalitet za vrhunski fudbal i zato nema razloga da završava karijeru bez obzira na broj godina. Ono o čemu se sedmicama nagađalo u fudbalskim krugovima sada je dobilo i zvaničnu potvrdu. Luka Modrić ostaje rosonero. Hrvatski reprezentativac i jedan od najboljih veznih igrača u istoriji fudbala stavio je potpis na novu jednogodišnju vernost koja ga vezuje za Milan do 30. juna 2027. godine.
Modrić, koji će u septembru napuniti 41 godinu, nastaviće da nosi dres sa brojem 14. Prema informacijama italijanskih medija, novi ugovor mu donosi neto platni paket od 3.500.000 evra po sezoni, uz dodatne bonuse ostvarive kroz klupske i individualne rezultate.
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U zvaničnom saopštenju kluba ističe se nemerljiv doprinos koji je hrvatski majstor doneo od svog dolaska u Milano u leto 2025. godine. Čelnici kluba naglašavaju da je jedna od najfinijih i najlegendarnijih figura svetskog fudbala u protekloj sezoni odigrala 37 utakmica i postigla dva gola, unoseći neophodno iskustvo, kvalitet, skromnost i veliku strast kako na terenu, tako i van njega.
Iako je na individualnom planu Modrić nadmašio sva očekivanja i dokazao da i dalje može da igra vrhunski fudbal, završnica sezone imala je gorak ukus za ceo klub. Milan je u samom finišu šampionata posustao, završio na petom mestu Serije A i za dlaku ostao bez plasmana u Ligu šampiona.
Krah u prvenstvu izazvao je pravi tektonski poremećaj u rukovodstvu kluba. Samo dan nakon završetka sezone otkaz ili sporazumni raskid dobili su šef stručnog štaba Masimilijano Alegri, sportski direktor Igli Tare, tehnički direktor Žofri Monkada i generalni direktor Đorđo Furlani.
U trenucima opšte nestabilnosti i rekonstrukcije, zavladala je opravdana strepnja navijača da bi i najveće zvezde mogle da napuste grad mode. Za samog Modrića postojala je i opcija odlaska u penziju, dok su mediji uveliko pisali o ponudi njegovog bivšeg kluba, Real Madrida, koji mu je nudio povratak u Španiju i preuzimanje jedne od funkcija u klupskom menadžmentu.
Ipak, neumoljivi takmičarski duh i želja za igrom na vrhunskom nivou pobedili su u Luki. Odlučio je da odloži penziju, odbije ponude i prihvati izazov stabilizacije giganta sa San Sira.
Milan u novu sezonu ulazi sa potpuno novom energijom i novim kormilarom, portugalskim stručnjakom Rubenom Amorimom, od koga se očekuje da ekspresno vrati ekipu u sam vrh italijanskog i evropskog fudbala. Prisustvo igrača Modrićevog kalibra biće od neprocenjivog značaja za Amorimov novi projekat i saigrače u svlačionici, pa će navijači na San Siru i naredne sezone moći da uživaju u magiji hrvatskog maestra.