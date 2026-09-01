Voždovcu dovoljno poluvreme za pobedu u Humskoj

Čini se da su Zmajevi uhvatili zalet ka gornjem delu tabele, gde im je predviđano mesto uoči početka sezone, mada ne može se reći da su večeras ostavili odličan utisak. Pobeda koju su potpisali Lazar Milošev (iz penala u 24. minutu) i Kvinsi Tavares (37, na asistenciju Luke Svetličića posle sjajnog lažnjaka) dobrim delom je ostvarena i zbog slabe koncentracije rivala u završnici akcija. Moraće Zmajevi mnogo bolje i sigurnije za nedelju dana kada im u goste dođe TSC ako misle da nastave pozitivnu seriju.

Imao je Teleoptik nekoliko opasnih prodora u uvodnom delu utakmice, ali su gosti uspevali da se odbrane u poslednjim trenucima. A, onda, sredinom prvog poluvremena, neoprezan start Marinkovića na odličnog Svetličića omogućio je Voždovcu da povede. Veoma siguran sa bele tačke bio je iskusni Milošev, letošnje pojačanje iz Zemuna. Potom je i Holanđanin Tavares iskoristio zicer koji mu je kreirao Svetličić.

Po povratku sa odmora Marko Jovanović je napravio trostruku izmenu, a nova energija prijala je domaćim igračima. Ivan Martinović je u 51. minutu solo-prodorom kreirao najbolju šansu za Teleoptik u dotadašnjem toku meča, da bi u 57. Dušan Radović ostao potpuno sam u petercu rivala i lepo šutirao glavom za 1:2.

Ispostavilo se, međutim, da je to bilo sve od domaćeg tima. U poslednjih pola sata Voždovac je igrao taman toliko koliko mu treba da sačuva prenodst bez drame u završnim minutima. Nisu igrači Teleoptika imali snage da izbegnu poraz. Novi ispit čeka ih za pet dana u Loznici...

MOZZART BET PRVA LIGA - ŠESTO KOLO

TELEOPTIK - VOŽDOVAC 1:2 (0:2)

/Radović 57 - Milošev 24p, Tavares 38/

Beograd

Stadion Partizana

Sudija: Stefan Filipović

TELEOPTIK: Popović, Marinković, Cvetinović, Ninić (63. Radosavljević), Ristić (46. Martinović), Ivelja (46. Markišić), Bulatović, Makević, Jovanović (46. Radović), Obrenović, Šćepović (76. Živojinović).

VOŽDOVAC: Tasić, Horike (65. Braunović), Svetličić, Ajdar (89. Golubović), Busu, Prodanović, Milošev (65. Mladenović), Popović, Tavares (71. Dimitrić), Rašković, Nedović.

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE, 6. KOLO:

Subota

Matalac - Loznica 2:4 (1:1)

/Luković 40, 86 – Katanić 45+1,69, Jelenić 66, Purtić 90+4/

Jedinstvo Ub - Spartak Subotica 1:1 (1:0)

/Denzel 42 – Palasio 53/

Nedelja

OFK Vršac - Borac 1:2 (1:1)

/Pivaš 18 - Vidović 24, Jevtović 55/

Javor - Napredak 3:0 (0:0)

/Đokić 53 pen, Milošević 58 ag, Kontantinov 89/

Bor 1919 - Proleter Zrenjanin 2:1 (1:0)

/Milićević 44, Opoku 94ag – Goronjić 94/

TSC - Smederevo 1924

/Stančić 26 – Hadžić 8/

Ponedeljak

Grafičar - Dubočica 1:4 (0:1)

/Bijelović 52 – Ivić 36, 75, L. Stojanović 78, Sidibe 88/

Utorak

Teleoptik - Voždovac 1:2 (0:2)

/Radović 57 - Milošev 24p, Tavares 38/