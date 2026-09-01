Nije mogao mlađi, ali stigao startiji brat: Due u Bundesligi za 37.500.000 evra

Dve godine kasnije, Due je stigao u Bundesligu. Ali ne Dezire, već njegov stariji brat Gela. Desni bek Strazbura novi je igrač Leverkuzena u transferu teškom 37.500.000 evra sa uključenim bonusima. Fiksni deo obeštećenja bi iznosi okruglo 30.000.000 evra, a realni bonusi između 2.000.000 i 3.000.000 evra.

Gela Due ima 23 godine i još prošlog leta je bio Milanova želja. Rosoneri, kao i njihov gradski rival Inter, interesovali su se i u aktuelnom prelaznom roku. Borusija Dortmund i Everton takođe. Ali niko na adresu Strazbura nije dostavio tako dobru ponudu kao Leverkuzen. Strazbur ovo nije mogao da odbije s obzirom na to da je pre dve godine platio desnog beka Renu samo 6.000.000 evra.

Due se najbolje snalazi na poziciji desnog „vingbeka“ u formacijama sa trojicom štopera, a to je baš ono kako igra Leverkuzen. Nemački klub je u dosadašnjem delu prelaznog roka već potrošio 99.000.000 evra. Iz Liona je za 29.500.000 evra stiglo levo krilo Alfonso Moreira, a iz Napolija španski levi bek Migel Gutijerez za 26.000.000 evra. Argentinski štoper Fakundo Medina je kupljen od Marselja za 23.000.000 evra, a bilo je tu i nešto jeftinijih transfera poput mladog Keneta Ajhorna iz Herte, kontraotkupa Kerima Alajbegovića iz Salcburga… Iako još nije zvanično potvrđen, dogovoren je i povratak Muse Dijabija iz Al Itihada za više od 30.000.000 evra.