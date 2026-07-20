Neredi u Buenos Ajresu: Letele flaše i kamenice, policija upotrebila gumene metke, vodene topove

Slivale su se reke ljudi ka Obelisku, tradicionalnom mestu okupljanja u Buenos Ajresu kada igra reprezentacija. Tekle su na tom mestu suze radosnice prethodnih sedmica i godina, a sinoć, posle finala i poraza od Španije, takođe ih je bilo, ali od tuge i – suzavca. Jer, sve je u jednom trenutku na ulicama glavnog grada otrglo kontroli.

Argentinski igrači su se po završetku finala na terenu stadiona u Njujorku sukobili sa Špancima, došlo je do niza incidenata. Zaustavljeni su, strasti su se stišale, ali nisu u Buenos Ajresu. Tamo je sve kulminiralo malo pre ponoći. Gnevni navijači sukobili su se sa policijom.