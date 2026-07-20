Neredi u Buenos Ajresu: Letele flaše i kamenice, policija upotrebila gumene metke, vodene topove
Vreme čitanja: 2min | pon. 20.07.26. | 20:08
Dvocifren broj privedenih, na stotine povređenih…
Slivale su se reke ljudi ka Obelisku, tradicionalnom mestu okupljanja u Buenos Ajresu kada igra reprezentacija. Tekle su na tom mestu suze radosnice prethodnih sedmica i godina, a sinoć, posle finala i poraza od Španije, takođe ih je bilo, ali od tuge i – suzavca. Jer, sve je u jednom trenutku na ulicama glavnog grada otrglo kontroli.
Argentinski igrači su se po završetku finala na terenu stadiona u Njujorku sukobili sa Špancima, došlo je do niza incidenata. Zaustavljeni su, strasti su se stišale, ali nisu u Buenos Ajresu. Tamo je sve kulminiralo malo pre ponoći. Gnevni navijači sukobili su se sa policijom.
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Izbili su neredi u Buenos Ajresu i tokom njih je dvocifren broj ljudi priveden, a na stotine je povređenih. I među onima koji su nasrnuli na prisutne policajce, kao i među onima koji bi trebalo da održe red i mir u glavnom gradu Argentine.
Nekolicina njih popela se do zaštitne ograde kod Obeliska. I tada je sve počelo. Prisutni navijači zasuli su policiju kamenjem i staklenim flašama, pa su pozvane jedinice za razbijanje demonstracija…
Vlasti su zatvorile ulice u tom delu grada, specijalne jedinice su izašle na teren. Odgovoreno je vodenim topovima, suzavcem i gumenim mecima. Pojavile su se slike i snimci na kojima se vidi da čovek dobija udarac dok je na zemlji.
Sve što je viđeno jeste prelivanje nagomilane frustracije i besa, jer je narod pod ekstremnim pritiskom. Uvedene su mere štednje, srozane su plate i penzije, ograničena ljudska prava i slobode. Život je postao skupm, težak i nesiguran. Fudbal bi im doneo olakšanje, osećaj zajedništva i pobede.
Argentincima je pobeda na Mudnijalu bila potrebna da bi makar još nakratko skrenuli misli sa teške ekonomske situacije i neizvesne budućnosti. Nisu je dobili, pokuljalo je nezadovoljstvo iz njih. Na kraju su dobili stampedo, pendreke, vodene topove…