Nestvarno! Nojer uspeo da primi gol u šestoj sekundi?! (VIDEO)

Navikli smo od Manuela Nojera na razne egzibicije usled kojih je i te kako umeo da zabrlja - tako čovek brani kroz čitavu karijeru, s tim što su te brljotine poslednjih godina postale učestalije - ali trebalo bi dobro zaroniti u arhivu da bismo proverili je li nekad napravio baš ovakvu glupost kao danas u komšiluku, na stadionu Augzburga.

Kiks kao kiks, bespotrebno zafrkancija izvan šesnaesterca s loptom u nogama, no ono što celu stvar izdiže na viši nivo jeste trenutak, pošto se igrao šesti sekund utakmice kada je Robin Felhauer ukrao loptu legendarnom čuvaru mreže, a onda je rutisnki smestio u mrežu.