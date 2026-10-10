Nestvarno! Nojer uspeo da primi gol u šestoj sekundi?! (VIDEO)
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Vreme čitanja: 4min | sub. 10.10.26. | 15:50
Jedan od najvećih kikseva u karijeri legendarnog golmana, MOZZART REALX odradio svoje - odmah došlo 2+, 3+ i GG
Navikli smo od Manuela Nojera na razne egzibicije usled kojih je i te kako umeo da zabrlja - tako čovek brani kroz čitavu karijeru, s tim što su te brljotine poslednjih godina postale učestalije - ali trebalo bi dobro zaroniti u arhivu da bismo proverili je li nekad napravio baš ovakvu glupost kao danas u komšiluku, na stadionu Augzburga.
Kiks kao kiks, bespotrebno zafrkancija izvan šesnaesterca s loptom u nogama, no ono što celu stvar izdiže na viši nivo jeste trenutak, pošto se igrao šesti sekund utakmice kada je Robin Felhauer ukrao loptu legendarnom čuvaru mreže, a onda je rutisnki smestio u mrežu.
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Zahvaljujući ovom pogotku, zahvaljujući MOZZART RELAX-u, istog trena kada se zatresla mreža Bajerna, dakle u šestoj sekundi, u MOZZART kladionicama prošlo je 2+, 3+ i GG.
Pogledajte tu nesvakidašnju situaciju:
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